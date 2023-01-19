【視頻】“精力不濟” 新西蘭總理阿德恩宣布辭職

新西蘭，政治

新西蘭總理傑辛達 阿德恩（cinda Ardern）周四在電視講話中宣布辭職，時間最晚在2月7日。而新西蘭大選將於10月14日舉行，她表示自己相信所在政黨--新西蘭工黨有能力贏得選舉。

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自2017年以來擔任新西蘭總理的傑辛達 阿德恩周四在電視講話中說，將最晚在2月7日卸任，她說，“（總理）這樣一個特殊的位置，要求有責任清楚何時自己是合適的領導人選，也有責任知道什麼時候自己不是這個入選” ，“我清楚這份工作所需要的是什麼，我知道現在我沒有足夠的精力來做好它”

2017年，37歲的傑辛達-阿德恩被推到新西蘭工黨的領導位置，在聯合政府中就任總理，成為一個半世紀以來最年輕的新西蘭總理，被經常被與法國總統馬克龍、加拿大總理特魯多相併提。其任內經歷了新冠疫情、造成人員死傷的火山爆發等重大事件，其中包括她上任18個月時，51人被槍殺的克賴斯特徹奇清真寺恐襲事件，這是新西蘭歷史上最嚴重的襲擊事件。作為新西蘭總理，傑辛達-阿德爾當時戴着黑色頭巾慰問遇難家屬的畫面被全世界看到。

作為進步主義的象徵，傑辛達-阿德恩在她的第一個任期內生下了一個女嬰，並休了六周的產假。同時阿德恩還因其在槍支限制和反對網絡仇恨言論的行動而受到普遍讚揚。

在新冠疫情期間，傑辛達-阿德恩下令關閉了新西蘭邊界，相對減少了新西蘭受到病毒的侵襲，該做法得到了廣泛的贊同。

但在2020年她以壓倒性優勢獲得連任之後，傑辛達-阿德恩的人氣有所下降，主要原因有經濟形勢的惡化，也因保守的反對派的重新崛起。報道指，新西蘭保守的反對黨派正試圖在2023年10月的下一次立法選舉中重新奪回執政權。

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