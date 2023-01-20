應對俄軍春季攻勢 50多國磋商軍援烏克蘭 基輔需要重型坦克

今天1月20日在德國拉姆施泰因舉行的50多國援助烏克蘭會議的開幕式上，美國國防部長勞埃德-奧斯汀呼籲為基輔提供更多軍事援助。他警告說，"我們需要深入挖掘，現在對烏克蘭是一個決定性時刻"。

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烏克蘭總統澤連斯基今天周五敦促在德國拉姆施泰因開會的盟友加快向烏克蘭交付重型武器，包括坦克和遠程導彈，以在即將到來的與俄羅斯的關鍵戰鬥中支持烏克蘭。

澤連斯基在這次會議的開幕式上通過視頻發言說，"你們有能力""發起一次重大供應行動，以阻止邪惡"。他還強調說，"我可以感謝你數百次（對於已經給予的支持），但數百次的感謝不等於數百輛坦克"。

為抵禦俄羅斯預計在春季發動的重大攻勢，烏克蘭急需重型坦克，之前基輔表示烏軍需要300輛，同時，圍繞德國解除向基輔運送豹2坦克否決權的壓力正在增加。

德國總理朔爾茨直到昨晚仍堅持德國的"不單獨行動”（Keine Alleingänge）原則。之前，他在達沃斯告訴美國議員，在美國同意向烏克蘭交付艾布拉姆斯(M1 Abrams)坦克之前，德國不會授權第三方轉讓豹式坦克。

昨天，歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾前往基輔與烏克蘭總統澤連斯基會晤之後表示，“必須向烏克蘭交付坦克”。他在推特上說，西方"意識到"在與俄羅斯的戰爭中"未來幾周可能是決定性的"。並說：我們聽到了你的信息。“你們需要更多的防空和火炮系統，需要更多的彈藥”。

在這次會議之前，美國，歐洲多國都宣布了軍援烏克蘭的計畫。