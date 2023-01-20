波蘭或不經德國允許 向烏克蘭發送豹式坦克

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一輛豹2坦克出現在德軍演示活動中2011年9月28日明斯特

據《政客》雜誌說，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）已發誓要向烏克蘭交付豹式坦克，無論柏林是否同意。

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波蘭總理莫拉維茨基周三1月18日對波蘭公共廣播電台說：“同意在這裡是一個次要問題”。“我們要麼迅速達成這一協議（德國同意轉讓），要麼我們自己做正確的事情”。

此前，1月11日，波蘭總統安傑伊-杜達（Andrzej Duda）在烏克蘭西部城市利沃夫與烏克蘭總統澤連斯基和立陶宛總統瑙塞達舉行的聯合記者會上宣布：波蘭準備向烏克蘭提供14輛德制豹式坦克（一個裝甲連）。杜達當時補充道，希望在“國際聯盟”框架內交付。

之後，柏林一直不給“豹2”坦克向第三方轉讓開綠燈，並將美國向烏克蘭交付艾布拉姆斯坦克作為德國給豹2開綠燈的先決條件。

然而，昨天1月19日，五角大樓宣布的新一批援烏清單中，沒有艾布拉姆斯重型坦克。

五角大樓昨天稱，除了1月6日承諾的50輛輕型裝甲車之外，額外的援助還包括59輛布雷德利裝甲車，90輛斯特賴克裝甲運兵車，（這將為烏克蘭提供兩個裝甲旅）。此外，美軍還將向烏克蘭提供53輛防雷裝甲車（MRAP）和350輛M998悍馬運輸車。