美國新一批對烏克蘭軍援 沒有艾布拉姆斯坦克

美國/烏克蘭/俄羅斯

美國周四宣布向烏克蘭提供25億美元的新一批軍事援助，但其中沒有關鍵的艾布拉姆斯重型坦克。德國表示如美國不給烏克蘭艾布拉姆斯坦克，德國就不授權轉讓豹式坦克。而烏克蘭為應對俄軍即將發動的春季攻勢，急需重型坦克。

廣告 繼續瀏覽後續

五角大樓周四（1月19日）稱，除了1月6日承諾的50輛輕型裝甲車之外，額外的援助還包括59輛布雷德利裝甲車，以及90輛斯特賴克裝甲運兵車，這將為烏克蘭提供兩個裝甲旅。

此外，美國軍隊還將向烏克蘭提供53輛防雷裝甲車（MRAP）和350輛M998悍馬運輸車。

但這批新車不包括艾布拉姆斯重型坦克。據法新社說，美國還沒有準備好向基輔提供這些坦克，並以維護和培訓問題作為拒絕的理由。

這批新援助使美國自2月24日俄羅斯入侵以來對烏克蘭的軍援總額達到267億美元。

烏克蘭總統澤連斯基今天周五敦促在德國拉姆施泰因開會的50多個盟國加快向烏克蘭交付重型武器，包括坦克和遠程導彈，以在即將到來的與俄羅斯的關鍵戰鬥中支持烏克蘭。

他強調說，"我可以感謝你數百次（對於已經給予的支持），但數百次的感謝不是數百輛坦克"。

為了抵禦俄羅斯預計在春季發動的重大攻勢，對德國解除向基輔運送豹2坦克否決權的壓力正在增加。

之前德國總理朔爾茨在達沃斯告訴美國議員，在美國同意向烏克蘭交付艾布拉姆斯(M1 Abrams)坦克之前，德國不會授權第三方轉讓豹式坦克。