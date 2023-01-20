芬蘭宣布向烏克蘭提供4億歐元軍援計畫

芬蘭/烏克蘭

芬蘭1月20日周五宣布向烏克蘭提供4億歐元的軍援計畫，這是其迄今為止芬蘭最大一筆對烏克蘭的軍援，其中包括火炮和彈藥，但沒有重型豹式坦克。芬蘭與俄羅斯比鄰，在俄羅斯侵略烏克蘭後，積極加入北約。

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芬蘭防長薩沃拉在一份聲明中說："烏克蘭繼續需要我們的支持，以保衛其領土。芬蘭國防部未透露向烏克蘭提供軍援的進一步細節。但芬蘭特別顧問皮諾寧告訴法新社，這批援助不包括德制豹式坦克。

在芬蘭宣布之前，由11個歐洲國家組成的一個集團周四在愛沙尼亞宣布，他們將為烏克蘭提供總價值為1.9億歐元的一攬子新武器，包括坦克、重炮、裝甲戰車和彈藥。

此外，即將到來的軍援還包括：英國的挑戰者2型坦克和600枚"硫磺石"雷達制導導彈；瑞典的“弓箭手”火炮系統；愛沙尼亞的幾十門“FH-70”榴彈炮；拉脫維亞的兩架M-17直升機；立陶宛的幾十門“L-70”防空炮；波蘭的“S-60”防空炮等等。

丹麥昨天19日宣布將其訂購的19門法國凱撒大炮全部捐贈給烏克蘭。但這批凱撒大炮多數尚未交貨。

50多個支持烏克蘭的國家今天1月20日在德國拉姆施泰因召開軍援烏克蘭協調會議，以應對俄羅斯即將對烏克蘭發動的春季攻勢。

美國防長勞埃德-奧斯汀會議開始時呼籲各國為基輔提供更多軍事援助。他警告說，"我們需要深入挖掘，現在對烏克蘭是一個決定性時刻"。

烏克蘭總統澤連斯基今天敦促在德國拉姆施泰因開會的盟友加快向烏克蘭交付重型武器，包括坦克和遠程導彈，以便在即將到來的與俄羅斯的關鍵戰鬥中支持烏克蘭。