【視頻】拉姆施泰因會議：西方武器援烏進入新階段？

烏克蘭戰爭，軍事援助

由美國主導約50國組成的烏克蘭防務聯絡小組1月20日將在德國拉姆施泰因空軍基地舉行第三次會議，商討增加對烏克蘭的武器供應，烏克蘭期望會議做出強有力的決定。會議之際，德國總理舒爾茨尤其面臨壓力，要求其批准向烏克蘭出口豹式坦克。在烏克蘭，官方及民眾幾個月來一直呼籲獲得遠程導彈系統及坦克等能夠挑戰克里姆林宮計畫的武器。

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歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周四訪問了基輔，討論歐盟對烏克蘭的支持，烏克蘭在當天早些時候呼籲其西方盟友 "大幅增加 "對烏克蘭的武器供應以對抗俄軍。

美國向烏克蘭提供總額25億美元新軍事援助

美國周四宣布向烏克蘭提供總額25億美元的新一批軍事援助，包括數百輛各種類型的裝甲車，但不含重型艾布拉姆斯坦克（Abrams）。

五角大樓在一份聲明中說，這批新援助包括髮送59輛布雷德利裝甲車（Bradley），這將是對1月6日承諾的提供50輛該類型輕型裝甲車的補充，以及90輛斯特賴克裝甲運兵車（Stryker），這些裝甲車將"為烏克蘭提供兩個裝甲旅的裝備"。

歐洲理事會主席米歇爾："必須向烏克蘭提供坦克"

歐洲理事會主席米歇爾在訪問基輔並會見總統澤連斯基後表示，"必須向烏克蘭提供坦克"。他在推特上說所，"我們聽到了你的要求，你們需要更多的防空和火炮系統，更多的彈藥。"他說，西方 "意識到 "與俄羅斯的戰爭 "未來幾周可能對接下來的局勢具有決定性"。

英國將向烏克蘭運送600枚"硫磺 "制導空地導彈

同一天，正在愛沙尼亞訪問的英國國防部長本-華萊士表示，英國將向烏克蘭增加運送600枚"硫磺 "制導空地導彈，以協助烏克蘭應對俄羅斯的攻擊。華萊士是在訪問愛沙尼亞塔帕軍事基地時做上述表示的，他說，新的導彈將是對烏克蘭主導戰場起到重要作用。

愛沙尼亞對烏援助將增加到GDP的1%以上

愛沙尼亞官方表示，將把對烏克蘭的軍事援助增加到其國內生產總值（GDP）的1%以上。該國表示，將向烏克蘭提供 "迄今為止最大的軍事援助，計畫包括援助反坦克武器以及彈藥，總價值1.13億歐元"。

瑞典首次向烏克蘭提供 "弓箭手 "遠程火炮

此外，瑞典首相剋里斯特松周四宣布，瑞典已決定開始向烏克蘭軍隊提供 "弓箭手 "遠程火炮，這是基輔幾個月來一直要求的現代化移動榴彈炮。瑞典首相是在一個政府會議之後的新聞會上作出這一宣布的，這是該國首次向烏克蘭提供該型火炮系統。

克里姆林宮警告，向基輔運送遠程武器將導致局勢升級

在西方國家向烏克蘭提供新的援助同時，克里姆林宮周四警告說，西方向基輔運送遠程武器將導致烏俄衝突局勢升級。

俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫說："這有可能非常危險，這將意味着衝突將達到一個新的水平，這對歐洲安全沒有任何好處。“

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