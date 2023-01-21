瓦格納集團被美國指定為國際犯罪組織

瓦格納集團

利用數萬囚犯在烏克蘭犯下大量侵權暴行的俄羅斯準軍事團體瓦格納，周五被美國定為國際犯罪組織。白宮表示將很快對其實施更多制裁，並“確定、揭露和鎖定所有協助瓦格納的人”。

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美國周五（1月20日）指定俄羅斯準軍事團體瓦格納為國際犯罪組織，譴責其在烏克蘭的侵權行為，及使用朝鮮提供的武器和大規模招募囚犯。

白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比告訴記者，"瓦格納是一個犯下廣泛暴行和侵犯人權的犯罪組織"。

他補充說："我們仍然認為，瓦格納集團目前在烏克蘭部署了大約5萬人，包括1萬名僱傭兵和4萬名囚犯"，以至於連俄羅斯國防部都對其"招募方式"持"保留意見"。

這位官員宣布，華盛頓很快將對瓦格納集團採取進一步的制裁措施，該集團在周五被指定為類似黑手黨或山口組等其他犯罪組織。

俄羅斯火車

科比還向媒體展示了美國情報部門拍攝的衛星圖像，據稱，俄羅斯的鐵路車輛離開俄羅斯前往朝鮮，然後運回軍事裝備，包括為在烏克蘭的瓦格納集團提供的火箭。

他說，這些圖像是在11月18日和19日拍攝的，並補充說，美國已將這些信息傳遞給聯合國安理會，作為對平壤制裁的一部分。

瓦格納準軍事團體的負責人是與普京總統關係密切的61歲俄羅斯商人葉夫根尼-普里戈津領導，其在奪取烏克蘭東部的巴赫穆特的激烈戰鬥中非常活躍。

該集團在世界其他地方開展業務，包括在非洲。據美國政客雜誌在本周透露，瓦格納集團正在非洲增加開礦，以圖獲利數百萬美元，用於在烏克蘭的戰爭。

白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比說："我們將不懈努力，以確定、揭露和鎖定所有協助瓦格納的人”。

與俄軍方"關係緊張"

據華盛頓方面稱，該組織的實力正在增長，現在與俄羅斯部隊進行競爭。科比說，"我們有情報顯示，瓦格納和俄羅斯國防部之間的緊張關係正在升級"。

約翰-科比說：“瓦格納正在成為一個權力中心”，它與俄羅斯軍方和其他俄羅斯部委展開競爭。他還說，“普里戈津正在推進他自己在烏克蘭的利益”。

他補充說："瓦格納集團作出軍事決定主要是基於在宣傳方面對普里戈津有好處。

許多觀察家指出，俄軍和瓦格納集團之間的分歧在爭奪烏克蘭東部小城索萊達的戰鬥中凸顯出來。

普里戈津先生聲稱佔領了索萊達時，他立即遭到俄羅斯國防部的反駁，後者在兩天之後宣布佔領了該鎮，而基輔否認了這一說法。

自去年夏天以來，瓦格納的部隊和俄羅斯軍隊一直在試圖奪取巴赫穆特，這座位於頓涅茨克地區東部的城市的戰略意義值得懷疑，但它已經獲得了巨大的象徵意義。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫周一否認俄羅斯軍隊和瓦格納準軍事團體之間存在任何緊張關係。他說這是"操縱"（的信息）。

成立於2014年的瓦格納集團已招募了數千名囚犯到烏克蘭作戰，條件是換取減刑。普里戈津曾是一個低調的團體，現已成為烏克蘭戰爭中的一個主要角色。