馬克龍：和平紅利已經結束，法國將大幅增加軍費預算

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1月20日，法國總統馬克龍向法軍發表新年致辭時宣布，作為計畫中的2024年至2030年《軍事規畫法》的一部分，法國武裝部隊將在未來七年內獲得4130億歐元的軍費預算，比2019年至2025年期間的2950億歐元軍費多出三分之一。在俄羅斯全面入侵烏克蘭近一年的背景下，馬克龍還承諾將大力增加法軍的軍事情報預算。

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馬克龍周五在法國西南部的蒙德馬桑空軍基地發表了面向法軍的新年致辭。他在講話中表示：“我今天的講話是對你們和對整個國家說的。首先，因為《軍事規畫法》反映了國家為支持其武裝部隊所做的努力。在未來幾年，這些努力將與危險相稱，也就是相當大的危險，首先是因為這項規畫法工作在其文書和結構中包括要求每個人都被動員起來。”

馬克龍說：“事實上，《軍事規畫法》構成了我們將踏上的集體道路。它是卓越的戰略姿態，是基於對我們的優勢、特點、威脅和脆弱性的分析，體現了將約束我們幾十年的選擇。在我們的共和國成立之初，在經歷了不平常的失敗和意外的挫折之後，為他們（法軍）的部署、修訂和偏見推波助瀾的是一個簡單的想法：永遠不要在戰爭中遲到，不要尋求在智力上贏得以前的衝突，而是要使國家能夠為可能到來的衝突做好準備。”

馬克龍說：“因此，我們必須領先一場戰爭。我們又回到了這個當務之急：因此，這項《軍事規畫法》將不得不得出我們這個時代所擁有的結論，當然還有歷史上無法預測的那部分狡猾。我希望在這裡加強我們每一個人、我們的部隊、整個民族的保證，即面對戰爭的蛻變，法國已經並將有軍隊準備好應對世紀的危險。”

去年11月，馬克龍在視察南法土倫軍港時主持發布了2022年法國《國家戰略審查》報告。這是法國政府時隔5年首次發布該報告，其概述了法國在國內外的國防和安全環境，並確定了在未來幾年將面臨的戰略、行動和軍事力量挑戰。

對此，馬克龍在講話中提到：“事實上，正如《國家戰略審查》報告所詳述的，這些威脅是多重的，是混合在一起的，而不是一個接一個的。一方面，歐洲出現了高強度的衝突，在多邊主義危機的背景下，權力的意志更加堅定。由於俄羅斯對烏克蘭的侵略，已經沒有任何（冷戰結束後的）和平紅利。而這個時代的暴力的殘酷代價就在我們面前。在歐洲、亞洲和印太地區，國際秩序正在讓位於國家之間的自然狀態，這是我們幾十年來從未見過的。”

馬克龍說：“東地中海、印度洋的海峽們、南中國海或台灣周圍，等等。這些都是經常緊張的地方。在這種情況下，我們的海外領土日益暴露。而現在的衝突已經延伸到所有領域，包括互聯網、社交網絡和無形的信息領域。另一方面，新的威脅正在出現，這些威脅與全球、氣候、能源和技術變化有關，這些變化可能造成不穩定的風險。最後，還有舊的、低調的恐怖襲擊和聖戰暴力的風險，雖然這些風險已經得到解決，但並沒有消失。”

馬克龍說：“因此，我們這十年的特點是在所有秩序和所有地理區域的威脅積累。就像一本關於戰爭風險的選集，它在我們之前誘惑了許多代人。肆無忌憚的帝國主義、核擴散、恐怖主義暴力。非常古老的戰爭，其他更新穎的戰爭，但它們都是相加的，可以相互促進。”

馬克龍說：“然而，這些形式的衝突正在以新的面貌出現，往往在複雜和殘酷的簡單之間搖擺不定。複雜的技術競賽，從網絡到量子，通過未來的人工智能。還有幾乎是赤裸裸的殘暴，特別是在烏克蘭，我們認為屬於凡爾登或索姆河畫面的場景又回來了。因此，全球重新武裝正在兩極化的兩端進行。在先進技術和簡陋技術之間，它可以控制一支強大且裝備精良的軍隊，但在其行動領域上下卻很脆弱。陷阱之一是只追求技術上的完善而使自己精疲力竭，另一個陷阱是不對這些新手段進行投資。”

馬克龍強調：“我們必須優先行動的速度，迅速崛起的力量，而不是抽象模型的知識純潔性，因為我們將必須面對的衝突不在於讓我們來選擇。然後，我們這個世紀的新衝突的特點無疑是公開、明確的衝突與反覆的、系統的、惡毒的惡意之間的模糊。戰爭不再是宣戰，而是悄悄地、陰險地發動，是混合型的。”

馬克龍指出，“讓我們永遠不要忘記我們的國家是一個群島。如果本土的安全由你們所有人確保，我們的海外領土就不能離開我們的視線和存在。世界的發展方式使許多這樣的領土，尤其是在太平洋和印度洋的領土，處於未來可能發生對抗的最前沿。”

馬克龍在講話中說：“2019年至2024年的《軍事規畫法》有一個明確的使命：修整我們的軍隊，讓他們重振活力，獲得手段，擺脫匱乏的邏輯，恢復行動的槓桿。由於你們的集體工作和你們領導人的警惕性，這項事業正在取得進展，也由於所有這些承諾都已得到經費的完整兌現。但這項工作必須繼續下去。在我無數次對軍中的視察中，我看到了這一基本工作在具體和道義上所能產生和創造的不同的力量。”

馬克龍說：“新的《軍事規畫法》打算繼續並擴大這種重建我們軍隊的努力。而事實上，在修整了軍隊之後，我們要改造他們。我們必須爭取時間，使我們與未來的衝突創造差距。是的，國家有責任通過自然維護其戰略不變性，通過依靠其士兵的卓越表現和他們的奉獻精神來改造其軍隊。但是，作為一個國家，我們也必須改造自己，為我剛才提到的更殘酷、更多和更模糊的戰爭做好準備。”

馬克龍表示：“這就是（新的）《軍事規畫法》的高遠志向。為了滿足它，我們需要重大的資源投資。雖然2019年至2024年的《軍事規畫法》代表了2950億歐元的努力，但我現在可以告訴你們，我將要求議員們允許我們在2024年至2030年期間投入4000億歐元的預算努力，這將使我們有可能支付總共4130億歐元的軍事需求，以更新這一寶貴的軍事工具，為我們的自由、安全、繁榮和我們在世界上的地位服務。”

馬克龍說：“這兩項《軍事規畫法》總共將致使我們武裝部隊的預算翻倍。我很認真地說，這些都是相當重大的資源，它們強化了國防工作，其動態是五十年來前所未有的。這些罕見的資源顯然提出了巨大的要求。這是我們孩子們的安全的代價，這是維持我們的地位的代價，這是維護我們的價值觀的代價，這是我們的榮耀和自由的悠久歷史的代價，我們必須書寫接下來的章節。我們必須採取這一基本步驟，以建立我們未來的軍隊，即使這只是其中的一步。”

馬克龍說：“因為這4130億本身並不能使我們有可能為即將開始的世紀設計我們軍隊的新面貌。但它是一個前所未有的投資的開始，一場將不可逆轉的深刻變革。我們不能用更多的東西做同樣的事情，我們必須做得更好，而且要有不同的方式。因為世界並沒有在等待我們，因為競爭正在磨練胃口和策略，因為我們必須堅守陣地。”

據悉，2024年至2030年法國《軍事規畫法》將主導法軍基於轉型邏輯，在以下四個主軸上進行更新，包括加強主權、預計高強度衝突、公告空間的防禦和夥伴關係的更新。在加強主權方面，馬克龍提出：“主權的核心也是永久姿態的加強。這預設了增強的情報能力，使我們能夠預測危機或威脅。我一直堅持法國需要有自己的情報，讓我們在決策和行動上有自主權。”

為此，馬克龍宣布，同期的軍事情報預算將增加60%，並將提高應對網絡攻擊等領域的能力。他強調，法國打算繼續成為一個受人尊敬的大國和值得信賴的合作夥伴，這一點在2022年的《國家戰略審查》報告中得到了強調。