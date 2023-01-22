俄羅斯在非洲拱卒，布基納法索要求法國1個月內撤軍

布基納法索/法國

布基納法索本周要求法國軍隊在一個月內離開其國土。在過去幾個月中，布基納法索與法國之間的關係日益緊張。而且，此刻莫斯科正試圖在該國推進它的棋子。

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布基納法索新聞社（AIB）報道：布基納法索政府周三1月18日譴責了自2018年12月以來有關法國在其領土駐軍的協議，要求法國軍隊根據該協議條款，在一個月內離開布基納法索。

幾個月來，法國這個前殖民國家在布基納法索受到爭議。最近在瓦加杜古發生了幾次示威活動，最近一次是在周五，示威者要求法國從這個薩赫勒國家撤出。法國目前在布基納法索有一支近400人的特種部隊。

上周，法國負責發展、法語國家和國際夥伴關係的國務秘書紮沙羅普盧（Chrysoula Zacharopoulou）女士前往瓦加杜古，與去年9月底政變上台的布基納法索過渡總統特拉奧雷上尉舉行了會談。

她表示：“法國不會強加任何事情”，雙方“可以共同創造一個未來”，法國也“不想影響任何選擇或決定”，“沒有人可以對布基納法索的選擇發號施令”。

據法新社引述的消息，法國贊成的方案是將這個400來人的特種部隊重新部署到鄰國尼日爾南部，那裡已經部署了近2000名法國士兵。

選擇俄羅斯

法新社說，在布基納法索設想的新夥伴中，俄羅斯經常被提及。12月初，布基納法索總理坦貝拉（Apollinaire Kyélem de Tembela）對莫斯科進行了一次悄悄的訪問。上周，他與俄羅斯大使薩爾蒂科夫（Alexey Saltykov）會晤後說： 在這種動態中，“俄羅斯是一個合理的選擇”。我們認為“我們兩國的夥伴關係必須得到加強"。

去年夏天，布基納法索的鄰國馬里的軍政府要求已在馬里存在九年的法國部隊離開。據多個消息源稱，馬里軍政府已在2021年底開始引入俄羅斯準軍事團體瓦格納，但馬里軍政府對此予以否認。