德外長：德國不會阻止波蘭向烏克蘭提供豹2坦克

德國/波蘭/烏克蘭

1月22日到訪巴黎參加法德《愛麗舍條約》簽署60周年紀念活動的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在當晚播出的她與法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）共同參加的專訪中表示，如果波蘭向烏克蘭提供德制豹2主戰坦克，德國不會加以阻攔。不過，她聲稱，波蘭“暫時沒有提出這個問題”。

廣告 繼續瀏覽後續

當被問及如果波蘭在未經德國同意的情況下對烏克蘭提供其豹2坦克會發生什麼時，貝爾伯克說：“目前這個問題還沒有被問到，但如果被問到，我們也不會阻攔”。她補充說：“我們知道這些坦克有多重要，這就是為什麼我們現在與我們的夥伴討論這個問題，我們需要確保人們的生命得到拯救，烏克蘭的領土得到解放。”

周日早些時候，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）重申，柏林和巴黎將支持烏克蘭反對俄羅斯佔領的鬥爭，並不允許歐洲重新回到“仇恨和民族競爭”。他在巴黎表示：“只要有必要，我們將繼續向烏克蘭提供其需要的所有支持。作為歐洲人，共同捍衛我們的歐洲和平項目”。

德國在向烏克蘭提供豹2主戰坦克和允許其他國家向烏方提供德制坦克方面一直面臨相當大的壓力。柏林一直對向烏克蘭提供先進的豹2坦克問題猶豫不決，因為擔心這可能導致俄羅斯在烏克蘭的戰爭升級。

周日，在與法國總統馬克龍舉行的新聞發布會上，當被問及這一問題時，朔爾茨避重就輕，重申在武器運送問題上需要與烏克蘭的盟友協商行事。這並不是德國三黨聯合政府中的綠黨部長們，特別是貝爾伯克首次在對烏克蘭的軍事支持問題上採取比總理更積極的立場。

不過，就在貝爾伯克在周日晚播出的節目中作出上述表態時，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在接受德國ARD電視台節目採訪時幾乎同時表示，“決定......取決於許多因素，並且是在總理府做出的”。

皮斯托里烏斯說：“這不僅僅是交付或不交付這些坦克的問題，而且還需要權衡不採取行動和採取行動的後果”。他說，作為豹型坦克原產地，德國負有一種特殊的責任，“我們必須履行這一責任”。

皮斯托里烏斯說，豹型坦克是一種重型坦克武器，也可用於攻擊性目的，“當你把他們帶入這個問題時，你必須非常仔細地衡量”。他認為，以平衡的方式謹慎地做這件事符合德國和歐洲的利益，“而不是匆忙或魯莽地做”。

皮斯托里烏斯宣布，“很快會有一個決定”。但這將取決於許多因素。也有其他國家“可以作出自己的貢獻”。

同日早些時候，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）向波蘭通訊社表示，如果德國不同意向烏克蘭轉讓德制豹2主戰坦克，波蘭將建立一個準備對烏提供坦克和其他設備國家的“小聯盟”。

莫拉維茨基直言：“我努力權衡自己的言辭，但我要直截了當地說出來。烏克蘭和歐洲將贏得這場戰爭——無論有沒有德國（參與）”。他補充說，是加入制止俄羅斯野蠻行為的任務，還是消極觀望，譴責自己站在歷史的錯誤一邊，這取決於柏林的態度。