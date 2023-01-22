戰狼魅力行動：秦剛在NBA比賽中致兔年問候

中美關係

中國外長秦剛在美國NBA一場球賽間隙向觀眾發表視頻拜年講話2022年1月21日

中國新任外交部長在華盛頓慶祝農曆新年的一場NBA籃球賽上視頻亮相，向觀眾發表一段農曆兔年賀詞。法新社說，此刻中美兩國領導人拜登和習近平正尋求緩和緊張局勢。

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現任中國外長，前中國駐美大使秦剛周六1月21日在華盛頓奇才隊與奧蘭多魔術隊的一場NBA比賽中，通過預先錄製的視頻向數萬名籃球迷發表了拜年講話。

在球賽休息時播放的40秒的視頻中，他用英語"祝中國和美國人民在兔年繁榮昌盛，有個光明的前程"。

法新社說，秦剛先生在2021年7月至2022年12月期間擔任中國駐美國大使，當他被派往華盛頓時，他通過在奇才隊比賽中投籃和與億萬富翁馬斯克一起乘坐特斯拉汽車而出了名。

這次新的魅力行動，是在華盛頓高官布林肯和耶倫即將對中國進行兩次重要訪問之前進行的。

美國國務卿安東尼-布林肯定於2月5日至6日訪問北京，這是他的共和黨前任邁克-蓬佩奧在2018年訪華以來，首次美國國務卿對中國進行訪問。

而華盛頓在本周宣布，美國財政部長珍妮特-耶倫在瑞士蘇黎世與中國副總理劉鶴會晤後，"在不久的將來"將訪問中國。

法新社說，自去年11月中旬美國總統拜登和中國國家主席習近平在印度尼西亞巴厘島舉行會晤以來，有關旅行的公告一直在增加。那次是世界兩大經濟體領導人上任後的首次面對面會談。