挪威國防軍司令：俄羅斯在烏克蘭死傷人數已接近18萬人

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挪威國防軍司令克里斯托弗森上將（Eirik Kristoffersen）1月22日在受訪時表示，迄今為止，俄羅斯在烏克蘭死傷人數已開始接近約18萬人，而烏克蘭的損失可能超過10萬人死傷，另有約3萬名烏克蘭平民在戰爭中喪生。

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克里斯托弗森周日在接受挪威TV2電視台採訪時透露說：“俄羅斯的損失開始接近18萬名死亡或受傷的士兵”。他沒有具體說明這些數字是如何計算的。挪威是一個與俄羅斯接壤的國家，自1949年北約組織成立以來一直是其成員國。

克里斯托弗森在採訪中還提到：“烏克蘭的損失可能超過10萬名死者或傷者。此外，烏克蘭還有大約3萬名平民在這場可怕的戰爭中死亡”。幾個月來，莫斯科和基輔都沒有對其武裝人員損失提供可靠的說明。挪威軍方此次公布的這些數字無法獲得獨立核實。

克里斯托弗森表示，俄羅斯自去年2月24日入侵烏克蘭後，現在處境艱難。他說：“我們看到一個使用其所擁有的工具的俄羅斯。他們在烏克蘭戰爭中投入了大量力量。俄羅斯陸軍大部在烏克蘭境內，俄羅斯損失慘重。他們損失了很多坦克、裝甲裝備和人員。”

克里斯托弗森指出，與此同時，俄羅斯有能力生產更多武器、從其武器庫存中提取裝備並動員更多人員。他認為，俄羅斯實際上有能力堅持很長時間。

克里斯托弗森剛參加了上周五在德國拉姆施泰因空軍基地舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議。該會議由支持烏克蘭的50多個國家的高級國防官員參與。他表示，烏克蘭現在迫切需要維持其防空系統。西方防空系統的交付意味着俄羅斯的攻擊收效甚微。

克里斯托弗森在採訪中說，最令人擔憂的是，烏克蘭能否將俄羅斯空軍排除在戰爭之外。他指出，“由於烏克蘭擁有防空系統，我們還沒有看到俄羅斯空軍的巨大努力”。他強調，烏克蘭還需要坦克以繼續反攻，奪回被俄羅斯佔領的領土。

同樣就俄烏雙方的人員傷亡問題，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）上周五在德國出席新聞發布會答記者問時表示：“就傷亡而言，你知道，戰爭中的傷亡數字總是令人懷疑的。但我要告訴你，俄羅斯的傷亡，上次我公開報告時，我說遠遠超過10萬人。我想說的是，現在已經大大超過了10萬人。”

米利說：“因此，俄羅斯人在他們的軍隊中遭受了巨大的傷亡，而且這包括他們的正規軍隊和他們在瓦格納集團的僱傭兵，以及與俄羅斯人作戰的其他類型部隊。他們確實遭受了很大的損失。”

米利補充說：“現在，你看到俄國人徵召了，徵召了：我想徵召了30萬的動員兵。我想他們也許能夠得到20、25萬，大約在這個範圍內。所以他們正在補充他們的損失，就人力而言，但他們遭受了巨大的損失。”

與此同時，米利說：“烏克蘭也遭受了巨大的損失。你知道，由於俄羅斯的行動，有大量的無辜平民被殺害。俄羅斯人正在襲擊民用基礎設施。有大量的經濟損失，對能源基礎設施的大量破壞，以及俄羅斯，或烏克蘭軍隊自己遭受了大量的傷亡”。他強調：“所以這是一場非常、非常血腥的戰爭，雙方都有重大傷亡。”

米利說：“這就是為什麼我說，我認為，在遲早，這將不得不在某個時候走到談判桌上，以使這一事件結束，這將不得不發生在最終狀態，即一個自由、主權、獨立的烏克蘭，其領土完好無損，得到滿足。當那一天到來時，人們將坐下來談判，結束這一切。但是雙方都有大量的痛苦。”