波蘭總理誓言無論德國是否同意都要向烏克蘭提供豹2坦克

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據波蘭通訊社1月22日報導，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）向該社表示，如果德國不同意向烏克蘭轉讓德制豹2主戰坦克，波蘭將建立一個準備對烏提供坦克和其他設備國家的“小聯盟”。

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莫拉維茨基表示，波蘭不會在烏克蘭流血時被動觀望，烏克蘭和歐洲將在“有無德國”的情況下贏得戰爭。莫拉維茨基在評論周五在德國拉姆施泰因空軍基地舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議及其未能就轉讓豹2主戰坦克達成的決定時，稱德國的立場是“不可接受的”。

莫拉維茨基在採訪中問道：“自戰爭爆發以來，已經過去了將近一年的時間......在電視和YouTube上可以看到俄羅斯軍隊的戰爭罪行證據。德國還需要什麼來睜開眼睛並開始按照德國國家的潛力採取行動呢？” 他還說，德國不必啟動其所有資源，因為只要有一小部分就能取得進展。他指出：“最重要的是，柏林不應削弱或破壞其他國家的活動”。

莫拉維茨基補充說，波蘭政府和波蘭人民為幫助烏克蘭做了大量工作，包括軍事支持和對難民的接待，以及外交努力。他聲稱，波蘭與美國密切合作，並建立了一個歐洲國家聯盟來支持烏克蘭，但當事情在為烏克蘭提供重武器方面開始好轉時，“德國介入了，提出了質疑”。他談到，“敵人在東方，我們在浪費時間進行沒有任何好處的討論。”

莫拉維茨基提到，德國通過多年來尋求與莫斯科建立更緊密關係的政策，已經落入了其自身製造的陷阱。莫拉維茨基說：“他們希望用慷慨的合同來馴服俄羅斯的熊”。他補充說，這一政策已經失敗，“直到今天，德國還很難承認這個錯誤”。

莫拉維茨基說，他不停地呼籲德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）採取果斷行動，因為德國在經濟上和軍事上都是一個強大的國家。

莫拉維茨基說：“我努力權衡自己的言辭，但我要直截了當地說出來。烏克蘭和歐洲將贏得這場戰爭——無論有沒有德國（參與）”。他補充說，是加入制止俄羅斯野蠻行為的任務，還是消極觀望，譴責自己站在歷史的錯誤一邊，這取決於柏林的態度。