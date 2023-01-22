烏克蘭一名副部長因涉貪被解僱

烏克蘭/反貪腐

烏克蘭一副部長涉虛高價購買發電機被解僱，烏克蘭正面臨隆冬時節俄軍打擊其能源設施造成電力短缺。圖為2023年1月紮波羅熱被俄軍轟炸的一座居民樓

法新社1月22日基輔消息，一名烏克蘭部委高級官員因涉嫌貪污而被解僱，而在媒體披露了一份據稱虛高的合同後，國防部啟動了內部審計。

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烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾（Denys Chmygal）在電報群上說："烏克蘭內閣命令解除洛津斯基（V. M. Lozynskiï）的烏克蘭社區、領土和基礎設施發展部副部長的職務。

周六，烏克蘭國家反腐敗局（NABU）以涉嫌貪污罪逮捕了洛津斯基（Vasyl Lozynskiy）。該反腐敗局在一份聲明中說，自2020年5月上任的洛津斯基Lozynskiy"收受（400,000美元），為虛高價格購買設備和發電機的合同簽訂提供方便。

在這名高官被解僱之際，烏克蘭正臨俄羅斯在隆冬時節對其能源設施進行打擊後出現的電力短缺的問題。

法新社這個報道說， 貪污在烏克蘭仍然很普遍，這個國家幾十年來一直受到腐敗的困擾。

在另一起涉嫌腐敗的案件中，烏克蘭國防部周日下令啟動"內部審計"，並定於周一與國防部長雷茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）舉行"緊急會議"，以了解該部可能的虛報合同。

上周六，烏克蘭國家媒體的新聞報道指責烏克蘭國防部簽署了一份為其士兵提供食品的高價合同。

據烏克蘭《每周鏡報》（ZN.UA.）新聞網站報道，所簽署的2023年的合同價值130億格里夫納，按目前的價格計算，略高於3.5億美元，其價格比目前的基本食品價格"高出兩到三倍"。

烏克國防部在一份聲明中說：“如果發現國防部官員的活動中存在違法行為，將根據現行法律追究他們的責任”。

然而，烏克蘭國防部強調，"該部根據法律規定的程序購買相關產品"，認為這是"虛假"和"誤導"的新聞報道。

烏克蘭國防部說，"這些傳播的目的是故意操縱"，是"在特殊時期損害國防利益"，並稱其對所簽署的合同"進行了審查"。