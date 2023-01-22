約翰遜再訪基輔：讓烏軍擁有現代武器不會導致戰爭升級

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1月22日，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）再次到訪基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基舉行了會談。約翰遜當天在向基輔塔拉斯·謝甫琴科國立大學（簡稱基輔大學）師生髮表講話時說，讓烏克蘭軍隊擁有現代武器不會導致與俄羅斯的戰爭升級。

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據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基周日會見了前來基輔訪問的約翰遜，並對後者積極公開支持烏克蘭表示感謝。澤連斯基對約翰遜說：“我聽到了你在達沃斯（論壇）的發言，非常感謝你的發言。謝謝你對我們國家的支持”。會議期間，應約翰遜的要求，澤連斯基向他通報了前線的情況。

澤連斯基說：“額外的動員不會幫助俄羅斯，它的軍隊沒有積極性”。不過，他補充說：“然而，我們需要更多的武器：坦克、戰機、遠程導彈”。他感謝英國和全體英國人民在防務和經濟支持方面所展現的領導力。

澤連斯基還向約翰遜提到了他去年在二十國集團峰會上提出的烏克蘭版和平方案的問題，並稱“和平方案的要點之一是對烏克蘭的安全保障”。澤連斯基補充說：“我相信，對我們來說，最好的保障是加入北約。重要的是要積極推動我國成為該聯盟成員的想法。”

約翰遜表示，此次來訪基輔是受澤連斯基之邀進行的。唐寧街10號稱，英國現任首相蘇納克對約翰遜的訪問表示“支持”。約翰遜通過聲明稱：“烏克蘭人民的痛苦已經持續了太久”。他指出：“結束這場戰爭的唯一途徑是讓烏克蘭獲勝——而且是儘可能快地獲勝。現在是加倍努力，給烏克蘭人完成工作所需的所有工具的時候了”。

約翰遜強調：“普京越早失敗，對烏克蘭和整個世界來說就越好”。約翰遜的一位發言人補充說，他完全支持英國政府對烏克蘭的政策，包括最近決定對烏提供英制挑戰者2型主戰坦克。

約翰遜還走訪了基輔附近的布查等遭受俄軍襲擊的居民建築，並與澤連斯基共同向基輔大學師生髮表了講話。約翰遜在講話中說：“我們，你們的朋友，將幫助你們在2023年儘快結束這場戰爭。因為這將是對世界最好的事情——這樣人們就不會死亡，這將是對烏克蘭最好的事情，坦率地說，對俄羅斯人民也是。讓我們終於結束這一切。”

約翰遜重申，要結束戰爭，首先必須儘快向烏克蘭提供所有必要的武器。他說：“這意味着我們必須提供坦克。我很自豪，我們是第一個提供挑戰者坦克的國家，我們期待其他國家的坦克。我們希望為烏克蘭人民獲得戰機，我們需要更好的裝備，各種武器，這將使你們能夠保衛你們的國家。”

約翰遜提到，“不要聽信那些談論升級的人的論調。西方的人們擔心，如果我們給烏克蘭提供武器，事情就會升級”。對此，他談到，“我去了布查。一方已經在使用最先進的現代戰機轟炸居民區，我們怎麼能使對抗升級呢？烏克蘭應該得到所有可能的幫助。”

約翰遜接著說，烏克蘭應該“在北約中尋求自己的命運”，因為它不在北約中“導致了歐洲在過去80年中最嚴重的戰爭”。約翰遜說，整個世界“欠烏克蘭一個人情”，因為它在為每一個有可能成為“弗拉基米爾·普京侵略的受害者”的人戰鬥。

在回答提問時，澤連斯基表示，他堅信烏克蘭一定會贏得這場戰爭。澤連斯基說：“我們已經贏了，因為我們已經團結起來。我們有一個偉大的國家，一個偉大的民族...... 此外，重要的是對我們的領土進行實際的去佔領。然後，這將不僅僅是理論上或哲學上的勝利，它將成為一個現實。”

澤連斯基提出，勝利已可以在2023年內獲得，但要做到這一點，烏克蘭人需要保持團結和強大。他指出：“（結束戰爭的）速度取決於幾個方面：烏克蘭內部的力量和外部的力量——合作夥伴的幫助。我們決不允許外部或內部的進程放緩，因為這將延長戰爭”。

澤連斯基還拒絕了任何關於烏克蘭的勝利是可有可無的，或者說該國的部分勝利是可以接受的說法。

澤連斯基強調：“我們不會忘記任何事情，我們不會原諒任何事情，我們一定會重新獲得一切。我們將作為一個強大的文明國家來做這一切。一個歐盟的未來成員國。一個未來的獨立國家，我們在北約的夥伴將在他們的圈子裡看到這個國家。”