俄制新一代高超音速巡航導彈將參加與中國南非聯合軍演

俄羅斯/中國/南非聯合軍演

這張照片取自俄羅斯國防部新聞處發布的視頻，2021年7月19日，俄羅斯海軍 "戈爾什科夫海軍上將 "號護衛艦從俄羅斯北部的白海發射一枚新型鋯石高超音速巡航導彈。俄羅斯總統普京2022年12月21日稱，俄羅斯新的高超音速鋯石巡航導彈將 在1月初 投入使用。

俄羅斯官方通訊社塔斯社周一（1月23號）表示，一艘裝備有新一代高超音速巡航導彈的俄羅斯艦艇將在2月參加與中國和南非海軍的聯合演習。

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這個消息證實戈爾什科夫海軍元帥號驅逐艦正式參與這些演習。塔斯社援引俄羅斯國防部一位身份不明的消息人士的話說，戈爾奇科夫號將 "前往敘利亞塔爾圖斯的後勤支持點，然後參加與中國和南非海軍的聯合海上演習"。這是俄國官方首次正式提及搭載“鋯石”（Zircon）高超音速導彈的戈爾什科夫海軍元帥號驅逐艦將參與軍演。

俄羅斯表示，“鋯石”導彈的飛行速度是音速的9倍，射程超過1000公里，與2019年進入戰鬥任務的先鋒滑翔載具（Avangard glide vehicle ）構成俄羅斯極音速武器庫的核心。

南非軍方上周四宣布，定於2月17日至27日在港口城市德班附近舉行的演習，旨在 "加強南非、俄羅斯和中國之間已經蓬勃發展的關係"。

這是繼2019年舉行的聯合演習後，涉及三國的第二輪聯合演習。

戈爾奇科夫號本月應俄羅斯總統普京的要求在挪威海進行了演習，此前俄國總統普京將這艘軍艦派往大西洋，也是向西方發出訊息，明白表示俄羅斯不會在烏克蘭戰爭中退縮。

俄羅斯國防部去年5月28日表示，俄羅斯已經成功測試了高超音速鋯石巡航導彈，射程約1,000公里。視頻顯示，該導彈從巴倫支海（Barents Sea）的一艘船上發射，精確地打擊了白海（White Sea）的一個目標。

俄羅斯、美國和中國正在競相開發高超音速武器，而高超音速武器因其速度和機動性而被視為獲得優勢的一種方式，這些特點使它們更難被發現。