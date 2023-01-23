日本內閣官房副長官：岸田首相考慮訪問烏克蘭

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日本內閣官房副長官木原誠二1月22日在受訪時表示，首相岸田文雄對烏克蘭的訪問“必須經過全面考慮”。他補充說，現階段還未作出任何決定，安全最為重要，因為潛在的訪問計畫將在一個衝突地區進行。《讀賣新聞》引述多名日本官員的話報導稱，岸田正在認真考慮訪問基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。目標是在2月期間出訪，並在評估戰爭形勢後作出最後決定。

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木原誠二周日在富士電視台的節目中表示，岸田首相對烏克蘭的訪問“必須經過全面考慮”。他補充說：“現階段還沒有作出任何決定。安保和安全是最重要的，因為這是一個正在發生衝突的地區”。今年的七國集團峰會將於5月在廣島舉行，木原誠二說：“七國集團議程上的一個重大問題肯定是烏克蘭。”

據《讀賣新聞》報導，通過鄰國波蘭通過陸路進入烏克蘭的路線正在成為一個有力的選擇。除了訪問基輔外，岸田文雄還計畫訪問其他遭受俄羅斯襲擊的地區。

在與澤連斯基的會晤中，岸田打算傳達他對烏克蘭人民生計的支持的意圖，並確認在俄羅斯繼續進行核威脅的情況下，努力實現“無核化世界”的重要性，這是他力主的國際倡議之一。

在七國集團中，日本是唯一一個領導人沒有與澤連斯基進行面對面會談的國家。澤連斯基在本月初曾邀請岸田文雄對烏克蘭進行訪問。

據《朝日新聞》引述首相官邸官員的話報導，這次訪問將考慮在2月24日，即俄羅斯入侵烏克蘭一周年時進行。由於日本國會將處於對新財年預算法案的審議之中，他們希望能安排一個與周末或其他時間相吻合的簡短日程。根據戰爭形勢和其他因素，訪問可能會被推後。