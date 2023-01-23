【視頻】美南加州小鎮槍擊案：嫌犯已自殺身亡 犯案動機仍不明

美國，槍擊案

美國南加州一個以亞裔為主的城鎮周六晚發生的槍擊事件共10遇難，另有10人受傷。當地警方周日表示，槍擊嫌犯被警方包圍後已在自己的麵包車中自殺，目前仍不清楚這名72歲的男子進行這一“屠殺”的動機。

廣告 繼續瀏覽後續

據法國電視台France24發自洛杉磯的特約記者報道，當地警方表示，槍擊案嫌犯、一個名叫Huu Can Tran的70多歲的男子在被警察包圍後在一輛白色麵包車裡自殺，麵包車在托倫斯市被發現的，該市位於發生槍擊的蒙特雷公園市西南約40公里。在蒙特雷槍擊案發生幾分鐘後，這名男子也曾出現在鄰鎮另一個舞廳準備行兇，所幸他被兩個人奪下了槍。

槍擊事件共導致十人死亡，十人受傷，現在仍有七名傷者還在醫院接受治療。

顯然槍手使用的武器在加州並不是合法的，目前調查正在試圖搞清楚槍手犯案的動機，為什麼這個72歲的老人會去舞廳進行如此瘋狂的行動。

周末的此次襲擊事件是美國又一起嚴重的槍擊案。拜登總統下令在公共建築降半旗致哀。

當地警方負責人說，這是一場真正的屠殺，槍擊案引發了當地居民、尤其是亞裔社區的不安。蒙特雷公園市距離洛杉磯約13公里，共有6萬多居民，其中大多數人口是亞裔，佔總人口的65%。當地一位官員在新聞發布會上安撫民眾危險已經過去。

周末的槍擊事件發生時正值中國春節，周六有數萬人在那裡參加農曆新年的慶祝活動，槍擊事件讓居民感到震驚。一位居民說，“聽到這樣的事情發生在一個小鎮，而且是發生在我們的鎮上，非常令人震驚”“沒有人能想象得到這種事情會發生在自己身上，會發生在自己的鎮上”

槍擊發生後，官方取消了當地原定周末兩天的慶祝活動。當地警方負責人說，“謹慎起見和出於對受害者的尊重，我們取消了今天晚些時候的慶祝活動，蒙特雷公園市春節的慶祝活動已經取消”。

點擊視頻收看法國電視France24的相關報道

Monterey Park, banlieue de Los Angeles, Californie: dans la nuit de samedi à dimanche, un homme lourdement armé, selon des témoins, a tué une dizaine de personnes et en a blessé plusieurs autres, selon un bilan toujours provisoire. VIA REUTERS - TNLA