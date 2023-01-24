多場反土抗議後 埃爾多安警告不能再指望土耳其支持瑞典加入北約

土耳其，瑞典，北約

土耳其總統埃爾多安周一（1月23日）表示，在上周六斯德哥爾摩發生了在土耳其駐瑞典大使館外焚燒《可蘭經》等反土耳其抗議活動之後，瑞典不能再指望獲得安卡拉對其加入北約的 "支持"。

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自去年5月以來，土耳其一直要求瑞典引渡其稱為的恐怖分子的庫爾德工人黨人，以此作為安卡拉支持瑞典加入北約的條件，在此議題上的缺乏進展、加之近幾天在斯德哥爾摩發生的反土耳其示威活動更加激怒了安卡拉。

據本台駐伊斯坦布爾的法語記者馬尼亞尼的報道，埃爾多安在周一對全國的電視講話中，用了五分鐘的時間批評瑞典對近幾天來該國出現反土耳其示威中的處理。

他說，“那些允許示威者在我們大使館外進行這種褻瀆行為的人，不應再指望我們支持他們加入北約。”

據法新社報道，允許瑞典-丹麥籍極右分子拉斯穆斯-帕魯丹周六在斯德哥爾摩土耳其大使館前示威的做法引起了安卡拉的憤怒。 在警方重重安保下，這位反伊斯蘭和反移民活動人士焚燒了一本《古蘭經》。

埃爾多安在講話中說，“如果你們如此熱愛恐怖組織成員和伊斯蘭的敵人，還保護他們，那我們建議，你們向他們尋求為你們的國家安全提供支持。”

土耳其已經取消了瑞典國防部長原定於周六的訪問計畫，此行的目的正是試圖克服安卡拉對瑞典加入北約的反對。 瑞典新聞社周一晚間援引瑞典外長比爾斯特倫的話說，"瑞典將遵守瑞典、芬蘭和土耳其之間關於其申請加入北約的協議，" 在次他指的是安卡拉和北歐兩國去年6月份簽署的備忘錄。 瑞典外交負責人表示他不想立即對土耳其總統周一的講話予以 "評論"。

瑞典警方周五曾說，瑞典憲法及示威和言論自由並不能成為其以公共秩序的名義禁止示威的理由。 而土耳其總統發言人易卜拉欣-卡林次日則譴責這是一個 "明顯的仇恨犯罪"。

自5月以來，土耳其一直在阻止瑞典和芬蘭加入北約，指責他們收留庫爾德活動分子和同情者，尤其是被其稱為恐怖分子的庫爾德工人黨人。

目前北約30個成員國中已有28國批准了瑞典和芬蘭的加入申請，而加入北約必須得到所有成員國的一致批准。 除土耳其外，只有匈牙利尚未給予最後批准。