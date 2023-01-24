澤連斯基認為2024年巴黎奧運會不應讓俄羅斯運動員參加

巴黎奧運會

烏克蘭總統澤連斯基表示，他和法國總統馬可龍討論了用外交途徑來結束戰爭的各種辦法， 並強調俄羅斯運動員沒有資格來2024年巴黎奧運會。

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法國世界報報道，去年2月24日，在2022北京冬奧會結束兩天之後，俄羅斯分兩路，從俄羅斯和白俄羅斯入侵烏克蘭。這違反了奧林匹克的停戰規定。奧林匹克的停戰期是在奧運會開幕前一周起到殘奧會結束一周後。

國際奧委會很快制裁了莫斯科和明斯克。之後再也沒有國際體育賽事在俄羅斯或白俄羅斯舉辦。這兩個國家的象徵性標誌也在沒有在國際體育賽事中再亮相過。

去年12月中旬，澤連斯基曾要求在所有國際體育賽事中徹底孤立俄羅斯運動員。

國際奧委會主席巴赫在今年新年致辭中表示， 希望把對俄羅斯和白俄羅斯的體育制裁延長到2023年。他說，我們希望在2024年 巴黎奧運會和2026年米蘭冬運會上看到強有力的烏克蘭運動隊。 他說，國際奧委會和整個奧林匹克系統完全支持對烏克蘭的這種支持。

另外澤連斯基在1月24日晚間發推文說，在和馬可龍的電話交談中他感謝法國提供輕型坦克， 先進的空中防禦系統，以加強烏克蘭的防衛能力。 他把法國的軍援決定稱為革命性的。