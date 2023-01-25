世界末日鍾發最嚴重警告

末日時鐘/烏克蘭/俄羅斯/氣候/新冠病毒

世界太不太平了！接近種種危機引發的末日，今年世界末日的警告，因烏克蘭戰爭而更加接近末日紅線。氣候危機，新冠病毒，都讓那座警世鐘，24日公告距離象徵末日的午夜只還有90秒。

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末日鍾從未如此接近午夜。法新社的報道驚呼，末日就快來臨了！

根據管理末日時鐘的科學家小組宣布，現在距離午夜只還有90秒，這意味着人類從未如此接近一場全球災難。末日時鐘監測的不是時間，而是象徵末日時間的結束。自1947年以來一直負責這一象徵性項目的《原子科學家公報》昨天稍晚在華盛頓的一次新聞發布會上公布了末日時鐘新指針，當初建立末日時鐘的想法，是衡量全球災難緊迫性度量衡。

該末日鍾今年又失去10秒，現在是午夜減去90秒的衡量，更接近午夜了。

科學家希望永遠不會到達午夜致命時刻。

這是自創建末日鍾以來的一個新記錄。但自2020年以來，末日時鐘指針停留在午夜前100秒。

據管理末日鐘的科學家悲哀地說，"世界正在將時鐘向午夜推進，這是有史以來最接近午夜的一次，"該組織在公布新時間表時說，“俄羅斯關於使用核武器的隱晦威脅提醒世界戰爭衝突會升級，哪怕意外的、故意的或錯誤的發生，都是可怕的風險。”科學家警告說：“衝突失控的可能性仍然很大。”

烏克蘭戰爭之外，氣候危機也被放進末日考量。據“原子科學家公報”主席雷切爾-布朗森說：“我們生活在一個空前危險的時代，而末日鍾代表了這一現實。” 她解釋說，將時鐘向前推進，是一個我們的專家不會輕易做出的決定。她說：“美國政府、北約和烏克蘭有多種對話渠道可供選擇；我們敦促領導人盡最大努力探索所有方式方法，以使時間倒流。”

據她說，這就是為什麼末日時鐘小組的公報有英文、俄文和烏克蘭文版本，這是第一次。

烏克蘭戰爭和核威脅，氣候危機，末日時鐘還提及新冠病毒疫情，指出，像新冠病毒大流行病這樣的破壞性事件不能再被視為每百年才會發生一次的罕見事件"。

末日時鐘也對“假新聞”和“監控技術”發出警鐘。

據法新社說，在第二次世界大戰之後，時鐘最初顯示的是午夜前 7分鐘。到1991年，冷戰結束時，時鐘已經退回到了午夜前17分鐘。1953年，以及2018年和2019年，時鐘顯示離午夜還有2分鐘。如今，末日時鐘指向午夜前90秒。