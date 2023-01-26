美國前聯邦調查局特工因為替俄羅斯財閥辦事而被捕

俄羅斯

1月21日，54歲的前美國聯邦調查局紐約分局反間諜主管麥格公尼加爾從斯里蘭卡飛回紐約後被捕。紐約南區檢察院星期一發布了長篇公報，揭示了涉及警方高層的大案。

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麥格公尼加爾在1996年到2018年在聯邦調查局紐約分局工作。他的任務是監督和參與對俄羅斯財閥的調查，尤其是一位名叫德里帕斯卡的俄羅斯億萬富翁， 他是美國制裁的對象。

現任聯邦調查局紐約分局副局長德里斯科爾說，象德里帕斯卡這樣的俄羅斯財閥以克里姆林宮的名義在世界各地施加惡劣影響，他們和腐敗、勒索和暴力行為有牽連。

一位前俄羅斯外交官在加入美國籍之後成了官方翻譯。他把德里帕斯卡介紹給麥格公尼加爾。他們先後在倫敦和維也納見了面。麥格公尼加爾以紐約律師事務所顧問的名義領德里帕斯卡的錢。麥格公尼加爾為德里帕斯卡的女兒在紐約警方找到了實習生的位置。

2019年，麥格公尼加爾退休一年之後，這兩個人就為俄羅斯財閥德里帕斯卡服務。他們先是企圖拿到被美國制裁的人員的名單，但是沒有成功。2000年10月麥格公尼加爾在位俄羅斯間諜機構服務的智庫的線上會議上發言。他當時是以紐約一家房地產公司的主管的名義出席的。