中國公司向瓦格納集團提供烏克蘭衛星圖像被美國制裁

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2022年11月4日星期五，在俄羅斯聖彼得堡，身穿迷彩服的人站在"PMC瓦格納中心"的入口處。

美國財政部周四（1月26日）宣布，已制裁了一個向俄羅斯瓦格納僱傭軍提供烏克蘭衛星圖像的中國公司。美國議員要求拜登政府進一步加強制裁那些幫助俄羅斯侵略烏克蘭的中國公司。

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美國財政部昨天周四宣布，位於中華人民共和國的長沙天儀空間科技研究院有限公司因向俄羅斯瓦格納僱傭軍集團提供烏克蘭衛星圖像而受到制裁。

瓦格納集團上周剛被美國定為跨國犯罪組織，其老闆是普京的朋友葉夫根尼-普里戈津。這個僱傭兵集團為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭提供數萬名戰鬥人員。

美國財政部外國資產控制辦公室周四在一份聲明中說，被美國財政部制裁的16個實體之一，中國長沙天儀科技研究研究院公司也被稱為“Spacety China”，其在北京和盧森堡設有辦事處。美國財政部也制裁了天儀科技公司設在盧森堡的子公司（Spacety Luxembourg S.A.）。

美國國務卿布林肯在一份聲明中表示，新的制裁“將進一步限制俄羅斯武裝其戰爭機器的能力，這部戰爭機器正發動戰爭侵略烏克蘭。

中國天儀公司（Spacety China）被指曾向俄羅斯一家技術公司“Terra Tech”提供了烏克蘭境內的合成孔徑雷達（SAR）衛星圖像。而收集這些圖像是為了瓦格納僱傭軍在烏克蘭開展作戰行動。

針對瓦格納集團在非洲的存在，美國駐中非大使館網站1月26日貼出長文說， 今天，美國財政部外國資產管制處（OFAC）正在採取更多措施，通過制裁8名個人和16個實體及4架飛行器，削弱俄羅斯聯邦對烏克蘭發動戰爭的能力。

美國駐中非大使館網站的這個聲明說：瓦格納集團一直參與克里姆林宮支持的世界各地的戰鬥行動，支持普京對烏克蘭的戰爭。 由於俄羅斯軍隊在戰場上舉步維艱，普京依靠瓦格納集團來繼續他選擇的烏克蘭戰爭。

該聲明還說，瓦格納集團插手並破壞非洲國家的穩定，犯下了大量侵犯人權的行為，並從其人口中勒索自然資源。...瓦格納人員在中非共和國和馬里從事一系列嚴重犯罪活動，包括“大規模處決”、“強姦”、“綁架兒童”和“身體暴力”。