加拿大宣布向烏克蘭交付豹式坦克

加拿大/烏克蘭/坦克

加拿大宣布向烏克蘭提供4輛豹式2型坦克，“以幫助烏克蘭對抗俄羅斯的入侵”。加拿大國防部長表示，未來交付坦克的數量可能增加。

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加拿大國防部長安妮塔·阿南德(Anita Anand)1月26日在一次新聞發布會上說，這四輛坦克已經做好了戰鬥準備，並將在未來幾周內部署。渥太華還將向基輔提供訓練人員、備件和彈藥。

她表示："這些重型坦克和高度保護的車輛憑藉其出色的機動性、火力和復原力，可讓士兵在戰場上具有戰術優勢"。她補充道，希望這些坦克能夠“使烏克蘭解放其更多的領土”。

加拿大防長表示，未來加拿大向烏克蘭交付的坦克數量可能會"增加"。法新社說，目前加拿大總共有112輛坦克，其中82輛是專門為戰鬥設計的。

在加拿大做出上述宣布前一天，華盛頓和柏林在猶豫了幾個星期後，終於在本周三宣布將向基輔交付數十輛重型坦克。柏林同時還為其他國家向基輔提供德國製造的"豹"式坦克開了綠燈。

隨後，多個國家表示要向基輔提供重型坦克。這一決定在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭11個月以來是前所未有的。

在這些宣布之後，烏克蘭總統澤連斯基立即呼籲快速交付坦克，烏克蘭國防部警告說，俄軍在烏東占"數量優勢"，正在加大打擊力度。

據一些專家表示，之前西方陣營不願向烏克蘭提供重型坦克的主要因素是擔憂與莫斯科的軍事升級。

但加拿大國防部長周四表示，"這場戰爭的現實已經變了"，烏克蘭的盟友"必須表現出他們的團結"。