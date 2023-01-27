小行星擦過地球 有驚無險

小行星/地球

美國國家航空航天局的這張圖顯示了小行星2023 BU準備擦過地球時的路徑。

美國國家航空航天局NASA說，幾天前突然從宇宙黑暗中出現一輛卡車大的小行星進入地球視線，並於1月26-27日從地球身邊掠過，沒有造成任何損害。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社發自洛杉磯的報道說，與在好萊塢電影中多次看到的情況相反，人類沒有必要執行炸毀它或用導彈偏轉它的全球任務。這顆名為“2023 BU”小行星擦過地球之後，返回了黑暗的太空，沒有造成任何損害。

據追蹤這個小行星的科學家稱，該物體於上周六從克里米亞的一個天文台首次被發現，在格林尼治標準時間周五00:29左右最接近南美洲的南端。

最靠近時，這顆小行星離地球表面有3600公里，比許多圍繞地球運行的靜止衛星還要近。

克里米亞的業餘天文學家根納季-鮑里索夫（Guennadi Borissov）是2019年以他的名字命名的鮑里索夫星際彗星的發現者，他在周六（1月21日）就這個小行星的到來發出了警報。隨後，世界各地的天文台進行了幾十次觀測，確認了“2023年BU”的到來。

美國國家航空航天局的撞擊風險評估系統“Scout1”很快排除了這顆小行星與地球相撞的可能性。

開發“撞擊風險評估系統”（Scout1）的噴氣推進實驗室（JPL）的導航工程師達維德-法諾基亞（Davide Farnocchia）說，儘管觀察結果非常少，但還是能夠預測到這顆小行星將異常接近地球。

他補充說："這是有史以來近地天體（軌道與地球交叉的小行星或彗星）最接近的記錄之一。

然而，據科學家們說，即便計算有誤，人類也很可能沒事。

因為這顆直徑在3.5米至8.5米之間的小行星將在地球大氣層中基本解體，可能只落下幾塊小隕石形式的碎片。