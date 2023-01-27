波蘭將向烏克蘭增派60輛坦克

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在宣布向烏克蘭交付14輛德造豹式坦克之外，波蘭總理昨天透露華沙將向基輔增派60輛坦克，包括升級版T-72類型的坦克。烏克蘭總統澤連斯基周五對華沙這一決定表示歡迎。

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法新社1月27日發自華沙的消息說，在德國和美國宣布向烏克蘭提供數十輛重型主戰坦克兩天後，華沙宣布，除了之前承諾的14輛德國製造豹2坦克之外，波蘭還將向烏克蘭增派大約60輛坦克，包括30輛PT-91。但另外30輛坦克的類型沒有具體說明。

烏克蘭總統澤連斯基今天周五在推特上說："我感謝（......）向烏克蘭提供60輛波蘭坦克的這些重要決定，包括30輛PT-91，以及14輛豹式坦克"。

波蘭總理莫拉維茨基 （Mateusz-Morawiecki）周四在接受加拿大CTV新聞採訪時說，華沙已經準備好"派出60輛我們的現代化坦克，包括30輛PT-91"（T-72的現代化版本）。

莫拉維茨基總理重申說，波蘭將向烏克蘭送去“庫存的14輛豹2坦克”，他說，這是我們手裡現有的"。

波蘭總理莫拉維茨基還說，自俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭開始以來，波蘭"已向烏克蘭提供了250輛坦克（......），甚至比這更多"，其中大部分是蘇聯設計的T-72坦克。

經過數周的猶豫，美國和德國在本周三宣布，它們將向烏克蘭提供重型坦克。法新社說，這個決定，在烏克蘭可能對俄羅斯入侵進行反擊的準備階段，在對基輔的軍事支持方面，又邁出了一步。

柏林同時也為其他國家向基輔提供德制"豹"式坦克開了綠燈。自德國和美國宣布向基輔提供重型坦克後，數個國家也表示要向基輔提供重型坦克。