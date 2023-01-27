烏克蘭11人死於俄軍轟炸 澤連斯基：冷漠和仇恨仍在殺人

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基在納粹屠殺猶太紀念日說冷漠和仇恨仍在殺人2023年1月27日基輔

在西方決定向烏克蘭提供主戰坦克的次日，俄羅斯對烏克蘭發動了新一波導彈襲擊，導致電力中斷和人員傷亡。烏克蘭總統澤連斯基周五在納粹屠殺猶太人紀念日說"冷漠和仇恨"仍在殺人。

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據烏克蘭空軍發言人說，烏克蘭在周四上午總共受到了來自俄羅斯的"30多枚導彈"攻擊。

據烏克蘭救援部門周五宣布，至少有11人在昨天的導彈襲擊中死亡，11人受傷。據首都基輔市長維塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）稱，在首都基輔，有一人死亡，兩人受傷。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示，由於俄羅斯試圖造成國家電網的"系統性故障"，在能源站點受到"影響"之後，基輔和其他地區進行了"緊急"斷電。

周四晚上，烏克蘭總統澤連斯基在每日互聯網講話中承認說，"我們大多數地區都有電力限制"，但他保證正在採取一切措施，儘快修復網絡。

在敖德薩（西南部），儘管有"困難"，但私營電力公司DTEK宣布，"醫院"和"市內其他基本基礎設施"在格林尼治標準時間13:00恢復了供電。

法新社說，俄軍針對這個主要港口城市附近的襲擊，發生在法國外長凱科隆納上午抵達那裡與烏克蘭外長德米特羅-庫列巴會談前不久。

在夏末秋初的一系列軍事挫折之後，克里姆林宮從去年10月開始定期襲擊烏克蘭的變壓器和發電站，每次轟炸都讓數百萬平民陷入黑暗和寒冷。

歐洲委員會一致要求設立一個特別國際法庭，起訴那些被指應為烏克蘭戰爭負責的俄羅斯和白俄羅斯領導人。

冷漠和仇恨殺人

烏克蘭總統澤連斯基周五在納粹屠殺猶太人紀念日說，"冷漠和仇恨"現在仍在殺人，他指的是俄羅斯針對烏克蘭的軍事攻勢。

澤連斯基本人是猶太人，他在社交網絡發布的一段視頻說，“今天，烏克蘭一如既往地紀念大屠殺的數百萬受害者”。“我們知道，冷漠和仇恨一起殺人”。

他補充說："冷漠和仇恨一起造成了邪惡"，然後他呼籲“世界各國克服冷漠，以便減少仇恨的空間”。但他在這個視頻中避免明確提及俄羅斯和其對鄰國烏克蘭的入侵。

莫斯科則為了證明其入侵烏克蘭的合理性，多次指責烏克蘭“由納粹分子管理”，“試圖消滅講俄語的人”。俄總統普京今天周五在大屠殺紀念日的獻詞中再次宣稱這一點。