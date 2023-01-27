秘魯當局下令軍警清除全國路障

秘魯/社會

秘魯政府周四宣布，警察和軍隊將清理被抗議者封鎖的道路，要求替補總統迪納-博盧瓦特（Dina Boluarte）辭職的抗議者在全國封鎖了多條道路。

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秘魯內政部和國防部在一份聯合聲明中宣布，"秘魯國家警察在武裝部隊的支持下，將清理國家道路網絡。

據法廣駐利馬的記者朱麗葉-查尼翁（Juliette Chaignon）報道，秘魯經濟部長說，自6個星期前抗議活動開始以來，該國已損失了5億多美元，占年度GDP的0.22%。

據當局統計，周四在秘魯25個地區中的8個地區的道路上設置了88個路障。在秘魯南部的伊卡、阿雷基帕，因為道路被封鎖，很難得到市場供應水果和蔬菜。

封鎖道路造成了短缺，推動了價格上漲。在位於亞馬遜森林的孤立地區馬爾多納多港，燃料和天然氣短缺。一瓶酒要60美元，比正常價格多四倍。

據當局統計，封鎖道路還使該國幾個地區的居民獲得醫療服務和藥品供應變得複雜。秘魯政府指責對這些道路的封鎖已造成了10人死亡，包括幾名無法及時受到治療的兒童。

秘魯內政部和國防部在聲明中說，抗議的權利"不包括封鎖道路，更不包括凌駕於需要被運送治療的人的生命權之上"。

自社會主義總統佩德羅-卡斯蒂略於2022年12月7日被免職和逮捕以來，秘魯一直處於嚴重的政治危機中，他被指控企圖發動政變。他的支持者要求釋放他，並要求帶替他的總統辭職。

卡斯蒂略在解散準備將他趕下台的議會之前，被議會指控企圖發動政變，被捕。之後，該國發生的暴力衝突造成至少56人死亡，一千多人受傷。