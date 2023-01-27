英國3月底交付烏克蘭挑戰者2坦克

英國/烏克蘭/坦克

英國計畫在3月底向烏克蘭派遣其承諾的挑戰者2型坦克，以應對俄羅斯的入侵。英國首相表示每個人都應為英國在這個問題上的“領導力”感到“非常自豪”。

廣告 繼續瀏覽後續

英國政府周四1月26日宣布，英國正計畫在3月底向烏克蘭派遣其承諾的挑戰者2型坦克，以應對俄羅斯的入侵。

英國是第一個在1月14日宣布將向基輔提供14輛挑戰者2型坦克的國家。德國和美國終於在本周三跟隨倫敦的步伐。

周四在英國議會面前，國防國務秘書喬克（Alex Chalk）說，英國政府的 "意圖"是讓承諾給烏克蘭的英國坦克"在3月底"抵達。

在此之前，英國將為使用這些坦克的烏克蘭軍隊和維護這些坦克的人制定一個"主要培訓計畫"。他說，這一方案將於周一開始實施。

英國首相里希-蘇納克說，在向烏克蘭供應坦克的問題上，"一切都在按計畫進行"，"每個人都應該為英國在這個問題上的領導力感到非常自豪"。

他在給英國電視台的一份聲明中補充說：“我們現在正在與烏克蘭人對話，討論如何最好地交付這些坦克，並確保他們的軍隊得到他們需要的培訓”。

經過數周的猶豫，美國和德國周三宣布，它們將向烏克蘭提供重型坦克，要在可能對俄羅斯入侵進行反攻之前，進一步向基輔提供軍事支持。

德國將在3月底和4月初交付承諾給烏克蘭的豹2坦克。