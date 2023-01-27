【視頻】大屠殺國際悼念日：德國首次納入悼念遭納粹迫害的同性戀受難者

德國，納粹大屠殺，同性戀

1月27日是聯合國確立的悼念納粹大屠殺受害者國際日，今年在德國議會的紀念儀式首次納入了因性別認同或性取向而遭受納粹迫害的受難者。

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據法國電視France24的報道，納粹的挑選純正雅利安人種理論不僅導致了對600萬猶太人的屠殺，也導致了超過30萬殘障人士、30萬至50萬吉普賽人以及1萬多同性戀者被肉體消滅，當時為標誌同性戀，同性戀者被要求佩戴粉色三角標誌。

聯邦議院議長巴貝爾 巴斯周五在德國議會莊嚴舉行的悼念儀式上講話，她回顧了第三帝國時期同性戀、女同以及變性人的命運，指出當時有約有57000名被指控為同性戀的男子被送往納粹集中營，他們在那裡處於被迫害的最底層，不僅要忍受同被關押的其他囚犯的攻擊，還要忍受德國人的醫學實驗，其中許多人被閹割，死亡的人數在約3千到1萬人。

巴貝爾 巴斯說，她深感遺憾的是，現在再沒有倖存者可為其在納粹時期的親身經歷作證，因為這些人都已經去世，但一位荷蘭的大屠殺倖存者的講述，可以反映納粹時期同性戀者相似的經曆命運。

巴斯在講話中強調指出，納粹的反同性戀法律直到1969年才被廢除，而反對同性或男性之間性行為的法律則直到1994年才被廢除。她讚揚了20世紀80年代對性少數群體爭取獲得尊重所作出的努力和為之奮鬥的人，同時也表示，鬥爭應該繼續下去，因為挑戰仍在，社會對這些群體的敵意和歧視仍然存在。

Mémoire des victimes de l'Holocauste : l'Allemagne honore la communauté homosexuelle déportée © 法廣（france24 報道視頻截圖）