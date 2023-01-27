【視頻】巴以再起衝突 巴方權力機構中斷對以安全合作

中東，巴以衝突

在以色列襲擊被佔領的西岸傑寧難民營後，巴勒斯坦人在加沙北部的賈巴利亞難民營示威 2023.1 26

中東再次爆發衝突，至少有10名巴勒斯坦人在以色列本周四、周五對約旦河西岸和加沙地帶發起的軍事打擊中死亡。以軍表示最近的行動是對哈馬斯火箭彈襲擊的回應。

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以色列星期五（1月27日）對加沙地帶進行打擊，以回應哈馬斯發射的火箭彈襲擊，以色列此前在約旦河西岸的打擊已導致10名巴勒斯坦人死亡。以色列軍方宣布了對加沙地帶進行了至少兩輪的打擊，但沒有報告人員傷亡情況。

法新社記者報道，攻擊尤其針對加沙城。哈馬斯武裝組織表示，已用防空炮和地對空導彈對以色列進行了報復。9名巴勒斯坦人在周四以軍對傑寧的攻擊中死亡，以軍稱此次攻擊是針對該城難民營中的伊斯蘭活動分子。

這是聯合國自2005年開始記錄巴以衝突傷亡情況以來，出現的以軍在西岸單次行動中死亡的最高紀錄。以色列衛生部說，周四第10名巴勒斯坦人在拉馬拉附近的Al-Ram中槍死亡。

巴勒斯坦權力機構譴責這是 "一場大屠殺"，並宣布結束與以色列的安全合作，這是自2020年以來首次宣布中斷合作，該宣布是否會有何種具體措施的實施？將會持續多久？對巴以局勢將會產生何種影響？點擊視頻收看法國電視France24駐耶路撒冷特約記者的相關報道。