俄軍晝夜攻打武格萊達鎮 欲奪烏東廣大工業區

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯動員了數十萬預備役軍人和罪犯，正在烏東礦區小鎮武格萊達與烏克蘭軍隊激戰，試圖突破烏軍防線，進一步征服烏克蘭廣大工業區。

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最近幾天，在頓涅茨克西南的武格萊達（Vougledar/Vouhledar）烏軍與俄軍的戰鬥愈演愈烈。根據基輔的說法，雙方仍在爭奪中。

據法新社1月28日發自巴赫穆特附近的報道，礦區小鎮武格萊達鎮距離巴赫穆特150公里，在俄軍入侵烏克蘭之前，該鎮有1萬5000居民。

烏克蘭東部地區軍隊發言人謝爾蓋-切列瓦蒂（Serguiï Tcherevaty）證實了當地戰鬥的激烈，但他表示俄羅斯人已經被擊退。

頓涅茨克地區親俄當局官員伊恩-加金（Ian Gagine）說，在這個礦區小鎮正在發生"嚴重、殘酷"的衝。他說，俄羅斯軍隊已經"進入了該鎮的東南部和東部"。

莫斯科任命的頓涅茨克州長丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五說：“很快，武格萊達可能成為我們的另一個非常重要的成功”。他還說："對這一地區的包圍和未來的“解放”將改變前線的力量平衡，為（俄軍）向位於更北部的波克羅夫斯克（Pokrovsk ）和庫拉霍夫（Kourakhové,）的進攻開闢道路。

烏克蘭本周表示，人數眾多的俄羅斯士兵加強了對烏克蘭東部地區的攻擊，特別是對武格萊達和巴赫穆特這兩個俄軍幾個月來一直針對的地方。

烏克蘭國防和安全委員會秘書奧列克西-達尼洛夫（Oleksii Danilov）說，俄羅斯正在為2月24日準備新的攻勢，這一天是俄羅斯入侵烏克蘭一周年。

他在Svoboda電台上說，他們（俄軍）現在正準備最大限度地發動進攻（......），他們認為在（入侵）周年紀念日之前會取得一些成功。他補充說，俄軍為2月24日做準備的這個新進攻浪潮"不是一個秘密"。

根據戰爭研究所的說法，俄羅斯軍隊正在尋求驅散烏克蘭部隊，以便"為決定性的進攻行動創造條件"。

最近俄軍和準軍事組織瓦格納僱傭兵拿下了巴赫穆特北部的索萊達，這是多個月來克里姆林宮在一系列挫折後的首次成功。

44歲的烏克蘭士兵尤里（Iouri）在巴赫穆特一個戰壕里告訴法新社記者：“俄羅斯人正在推進，日夜不停地開火，他們正試圖找到我們防禦的薄弱點”。

據烏克蘭當地政府說，在東部的恰西夫亞爾（Tchassiv Iar），周五有兩人在俄羅斯的炮火中喪生，至少有五人受傷。

據烏克蘭總統府說，再往北，在哈爾科夫地區，俄軍對德沃里奇納村（Dvoritchna）的炮擊又造成兩人死亡。

同一消息來源說，烏克蘭南部城市赫爾松也成為俄羅斯炮彈攻擊的目標。

法新社這個報道說，俄羅斯動員了數十萬預備役軍人和罪犯，試圖突破烏克蘭的防線，以征服烏克蘭東部的廣大工業區---頓巴斯的其他地區。

波蘭追加60輛坦克

在這種情況下，澤連斯基總統歡迎波蘭宣布向烏克蘭增派60輛坦克，其中一半將是蘇制T-72坦克的升級版，華沙此前已承諾向基輔提供14輛德制豹2坦克。

同時，比利時政府宣布向烏克蘭提供新的資金，特別用於供應導彈、機槍、彈藥和裝甲車。

烏克蘭空軍周五表示，美製F16"可能是最佳選擇"，據其發言人尤里-伊格納特（Yuri Ignat）說，這款戰機可以成為烏克蘭空軍機隊中唯一類型的"多用途飛機"。

烏克蘭總統澤連斯基呼籲向烏克蘭提供戰鬥機和遠程導彈。但這些武器是西方迄今拒絕提供的。

歐盟已決定將俄羅斯在2014年吞併烏克蘭克里米亞半島時對其實施的制裁延長六個月，並正在準備對莫斯科採取新的制裁措施。

然而，法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍周五強調，他將繼續"與俄羅斯對話"。

儘管基輔方面一再呼籲禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加巴黎2024年奧運會，但國際奧委會周三表示，它正在"研究"允許俄羅斯和白俄羅斯運動員在中立旗幟下參賽的可能性。

烏克蘭總統澤連斯基昨天譴責了國際奧委會的"虛偽"，並邀請國際奧委會負責人托馬斯-巴赫訪問烏東戰役最熱點之一的巴赫穆特，“以便他能親眼看到沒有中立這回事”。