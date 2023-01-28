東耶路撒冷猶太教堂外襲擊釀7死 次日再爆槍擊致2傷

東耶路撒冷槍擊

周五一名巴勒斯坦男子在東耶路撒冷猶太教堂外槍殺了7人後，周六，東耶路撒冷又發生新的槍擊，兩人受傷。

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在以色列對加沙地帶進行打擊後，一名巴勒斯坦槍手在周五安息日晚祈禱時，在東耶路撒冷一個猶太教堂外槍殺了7人。該肇事者已被擊斃。

第二天，周六上午，東耶路撒冷再發生一起槍擊案，造成兩人受傷，槍手是一名13歲的巴勒斯坦少年，警方稱他已被"制服"。

據法新社介紹，這兩起槍擊事件都發生在被以色列吞併的聖城東耶路撒冷。第一起發生在猶太人定居點奈夫雅科夫（Neve Yaakov）街區。第二起，據警方在一份聲明中說，發生在老城邊緣的巴勒斯坦居民區錫勒萬(Silwan)。

據以色列警方說，周五的襲擊者是東耶路撒冷的一名21歲巴勒斯坦居民，他在晚上8點15分左右在街上開火，"七名無辜的人被屠殺"。

據警方周五稱，在與警察發生汽車追逐和槍戰後，"恐怖分子被制服並宣布死亡"。

住在猶太教堂附近的48歲理髮師沙洛姆-博羅霍夫（Shalom Borohov）告訴法新社："我看到恐怖分子乘車而來”。“他在十字路口中間停下，從車裡開火”，並“繼續向上前幫助受害者的人開槍”。

相當於紅十字會的以色列Magen David Adom（MDA）說，周五統計到10人中槍，包括一名70歲的人和一名14歲少年。法新社一名攝影師看到三具屍體躺在街上。

而周六槍擊案的兩名受傷者，據相當於以色列紅十字會的MDA說，他們一位23歲另一位47歲。二人都是"上身受到槍傷"。

法新社說，東耶路撒冷這兩暴力攻擊發生在西岸、加沙和以色列經歷了36小時暴力事件之後。國際社會呼籲防止事態進一步升級。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯(Antonio Guterres)的發言人說：（周五）"這次襲擊發生在一個禮拜場所，而且是在紀念二戰期間納粹對猶太人進行種族滅絕的日子，這一點特別令人鄙視。

周六早些時候，以色列警方宣布逮捕了42人，據稱這些人都與前一天在奈夫雅科夫（Neve Yaakov）街區猶太教堂襲擊事件有關。

這次襲擊是多年來耶路撒冷最血腥的事件之一，受到聯合國、美國、法國、英國土、耳其、約旦和阿拉伯聯合酋長國的譴責。