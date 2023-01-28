美日荷就阻止向中國出口芯片達共識協議

美日荷/芯片/中國

美國政府1月27日與日本荷蘭就共同限制向中國出口微芯片技術達成了共識協議。

廣告 繼續瀏覽後續

《政客》（POLITICO）1月27日引述知情人說，美國與荷蘭官員周五晚些時候在華盛頓特區達成協議，對出口到中國的先進微芯片技術實施新的出口限制。

彭博社早些時候引述接近談判的人士透露，日本和荷蘭準備與美國一起限制中國獲得先進的半導體機器，這三國形成一個強大的聯盟，旨在削弱北京建立自己國內芯片能力的野心。

《政客》說，該協議是華盛頓在努力阻止中國作為科技超級大國崛起方面的一個重大勝利。值得注意的是，它將阻止荷蘭巨頭ASML公司的一些先進微芯片打印設備的銷售，ASML公司是世界上少數能夠生產製造高端半導體所需的打印機的公司之一，而高端半導體是美國和中國之間日益激烈的科技戰爭的中心。

該消息說，荷蘭是美國切斷對華微芯片供應戰略中的一個關鍵角色。而日本之前已經發出信號，願意加入美國的行動，但荷蘭深知阻止對華銷售將損害ASML的訂單和長期戰略，所以過去一直態度謹慎。

此外，這個協議預計將撼動海牙和其他歐盟國家首都之間的關係，因為它將在美國、荷蘭和其他國家之間建立一個平行的出口管制制度，挑戰歐盟對中國的共同姿態。

政客指出，日本控制着芯片設備市場的其他關鍵部分。討論已經進行了好幾個月，當美國在10月對中國的先進芯片技術實施自己的出口限制時，討論也隨之升溫。

共同社1月28日發自華盛頓的消息說，美日荷政府27日就加強管制尖端半導體技術對中國出口一事達成了共識。此舉旨在防止技術外泄和轉為軍用。預計“中國必將進行反對”。“貿易摩擦或進一步激化”。“日本有可能被捲入”。

共同社說，尖端半導體已成為從計算機到人工智能（AI）等廣泛領域的基礎技術，上述舉措也意在延緩中國主導的技術開發。美中高科技爭霸加劇，日企或受到較大影響。

彭博社說，由於日本與荷蘭需要在國內完善相關法律，所以，預計到開始執行可能要數月時間。

《政客》引述直接參與這些討論的三位官員稱，美國已經花了幾個月時間向荷蘭示好，要求其對中國採取強有力的政治立場。華盛頓已邀請海牙主辦今年的民主峰會，這是一個由白宮發起的旨在促進全球民主價值觀的年度活動。