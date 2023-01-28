花滑: 格魯吉亞選手古巴諾娃贏得歐錦賽冠軍

花滑歐錦賽

格魯吉亞花滑選手阿納斯塔西婭-古巴諾娃（Anastasiia Gubanova）1月28日在芬蘭埃斯波（Espoo）獲得歐錦賽女子花樣滑冰自由滑金牌。

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古巴諾娃身穿點綴亮片的沙麗服，伴着電影《貧民窟的百萬富翁》的音樂滑行起舞，贏得了自由滑第一名，儘管她的三周旋轉有個破綻。之前她在短節目結束後一直處於領先位置。

這位20歲的歐洲大陸新滑冰女王說："我很震驚，但努力工作是有回報的"。她的總分接近200分（199.91）。

她補充說："在滑冰前我壓力很大，精神非常緊張。表演結束時，我情緒很激動”。“但我最高興的是，我成功地超越了自己"。

古巴諾娃在北京奧運會排名第十一，然後在蒙彼利埃世錦賽上獲第六名。她在2021年夏天之前，一直代表俄羅斯參賽。現在她代表格魯吉亞比賽，贏得她職業生涯中最好的一頂桂冠--歐洲冠軍。

古巴諾娃比去年的世界亞軍，比利時選手羅埃娜-亨德里克斯（Loena Hendrick）高出6分，而後者曾被認為是接替上屆冠軍，俄羅斯人瓦利耶娃（Kamila Valieva）的熱門人選。但這位比利時選手在周四的短節目中犯了不尋常的錯誤，兩次重重地摔倒。

23歲的比利時選手羅埃娜-亨德里克斯獲得了銀牌。她說，“我一點也不高興。我想做一套好的動作，但沒有成功。我非常失望"。她解釋說，之前我真的很有信心，因為在昨天和今天的訓練中我都做的很好，好到不能再好了。然後，我（在比賽中）犯了兩個大錯，過分的錯，不好，不夠好。”

第三名是16歲來自瑞士的吉米雷朋（Kimmy Repond），她在英國繆斯（Muse）搖滾樂隊的音樂中表演了一個完美的節目（192.51分）。

法新社說，去年，女子花滑歐錦賽的領獎台的三個位置被俄羅斯滑冰運動員所壟斷，但由於烏克蘭的戰爭，她們被排除在2023年的比賽之外。

2023年歐洲花樣滑冰錦標賽於2023年1月25日至29日在芬蘭的埃斯波舉行。