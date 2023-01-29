布林肯抵達埃及開始中東之行

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美國國務卿布林肯周日抵達埃及，在巴以暴力升級當中開始中東之行。埃及是巴以衝突的傳統中介調解人。

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美國國務卿安東尼-布林肯周日抵達埃及，在以巴暴力事件激增的情況下對中東進行旋風式訪問。法新社說，他希望利用美國的影響力來試圖緩解緊張局勢，但希望渺茫。

在開羅，布林肯將與埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-塞西以及埃及外長舒克里（Sameh Choukri）舉行會談。巴勒斯坦被佔領土的緊張局勢將被列入今天開羅的討論議程。埃及是巴勒斯坦人和以色列人之間的傳統中介。

美國國務卿布林肯在訪問了開羅之後，將於下周一和周二前往耶路撒冷和拉姆-安拉。這次旅行已經計畫了很長時間，但在幾天之內，巴以安全局勢突然惡化。

周日，1月29日，又一名巴勒斯坦人在西岸被以色列保安人員打死。據巴勒斯坦衛生部說，這名18歲男子在被佔領土西岸的克杜米姆猶太人定居點附近被以色列保安人員“殺害”。

但據以色列軍隊聲稱，這名巴勒斯坦人帶着武器。

周五，一名巴勒斯坦槍手在東耶路撒冷一個猶太教堂外槍殺7人，然後被擊斃。周六，一名13歲巴勒斯坦少年在東耶路撒冷用槍射擊，致兩人受傷。警方稱他已被"制服"。

華盛頓譴責東耶路撒冷猶太教堂外槍殺7人案，是“駭人聽聞”的襲擊。

美國國務院發言人韋丹特-帕特爾周五表示，面對再次發生的暴力事件，預計布林肯將向以色列領導人本雅明-內塔尼亞胡和巴勒斯坦領導人馬哈茂德-阿巴斯懇求採取"緊急措施，以緩解局勢"。

接受法新社採訪的專家預計華盛頓影響事件進程的能力不會有任何重大突破，即使美國應該再次強調對以色列和巴勒斯坦“兩國”解決方案的支持。

前美國談判代表、華盛頓卡內基國際和平基金會專家亞倫-戴維-米勒（Aaron David Miller）在談到加沙戰爭時說："我認為他們能做的最好的事情是穩定局勢，以避免重演2021年5月的局勢。

華盛頓研究所的專家蓋斯-奧馬利（Ghaith Al-Omari）認為，"這次訪問並不意味着美國對以巴衝突的立場有任何改變"，但他預測，（布林肯與阿巴斯）“的對話不會很愉快”。