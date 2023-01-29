帕維爾當選捷克總統 澤連斯基祝賀 馬克龍歡迎

捷克/烏克蘭/法國/歐洲

力主軍援烏克蘭的前北約軍委會主席帕維爾周六贏得捷克總統大選。烏克蘭總統澤連斯基立即向他表示了祝賀。法國總統馬克龍對兩國擁有歐洲共同價值觀和共同支持烏克蘭表示歡迎。

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捷克退役將軍帕維爾周六（1月28日）贏得總統選舉，擊敗了億萬富翁民粹主義者安德烈-巴比什。親西方的帕維爾力主軍事援助烏克蘭，他將在三月接替與莫斯科保持曖昧關係的總統澤曼。

烏克蘭總統澤連斯基立即在推特上向這位職業軍人表示祝賀。他寫道："我感謝你對烏克蘭和對我們反抗俄羅斯侵略的支持"。澤連斯基補充說，他希望"為了烏克蘭人民和捷克人民的利益，以及為了一個團結的歐洲的利益"與帕維爾一起工作。

巴黎歡迎你

法國總統馬克龍也向捷克新當選總統帕維爾發出了初步邀請。他在推特上寫道："我們兩國因深深的歐洲價值觀和對烏克蘭的支持而聯繫在一起。馬克龍說：“巴黎歡迎你的到來”。

分析人士告訴法新社，新當選的捷克總統彼得-帕維爾是前北約將軍，他將促進捷克與歐盟的緊密聯繫，並幫助烏克蘭堅持抵抗俄羅斯的入侵。

今年3月，這位61歲的前北約軍事委員會主席將接替即將離任的總統米洛斯-澤曼，後者因與莫斯科和北京關係密切而聞名，並被指控濫用憲法權力。

軍事經驗優勢

分析人士說，帕維爾的軍事外交經驗將是他的優勢，他對事務的處理將與他的前任截然不同。

布拉格國際事務協會的研究員帕維爾-哈夫里切克說："如果我們意識到烏克蘭戰爭是歐洲面臨的關鍵問題之一，他將是一位稱職的總統。

這位專家強調說，我們知道，他在北約的聯繫，與聯盟成員國的同行的聯繫（......）是非常強大的，外交政策將是他的領域"。

歐洲價值觀

帕維爾當選後，歐洲領導人的反應是讚揚他的親歐動力。

法國總統埃馬克龍對兩國"因深深的歐洲價值觀和對烏克蘭的支持而聯繫在一起"這一事實表示歡迎。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩也對帕維爾先生對"歐洲價值觀"的"堅定承諾"表示歡迎。

帕維爾的勝利是在捷克最近擔任歐盟輪值主席國之後取得的，人們普遍認為這是一次成功。

這位前精英傘兵將能夠與捷克新總理彼得-菲亞拉的親西方中右翼政府密切合作，後者正在向烏克蘭提供大量軍事和人道主義援助。