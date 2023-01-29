朝鮮否認向俄羅斯提供武器

朝鮮，俄羅斯，軍備

白宮國家安全委員會發言人約翰-科比的新聞發布會上發言 2023年1月20日

在華盛頓上周指責朝鮮向在烏克蘭的俄羅斯僱傭軍瓦格納提供火箭和導彈之後，朝鮮周日（1月29日）否認這一指控。

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白宮安全委員會發言人約翰 柯比上周公布了美國的情報錄像，顯示一些據稱是從朝鮮返回的俄羅斯列車上裝載着軍事裝備，其中包括提供給瓦格納的火箭。

美國此後將瓦格納指定為 "國際犯罪組織"，並表示將在對朝國際制裁框架下把相關錄像提交給聯合國。

朝鮮官方周日否認了這一指控，朝鮮官方通訊社朝中社援引一名朝鮮高官稱，這是"捏造的謠言"，如果美國繼續傳播這種謠言，將面臨他們不想看到的 "惡果"。

這名朝鮮外務省美國事務局局長權正根說，這是美國“愚蠢地試圖”為自己向烏克蘭提供武器進行辯護。美國本周四承諾將向基輔提供31輛艾布拉姆斯坦克。

權正根說，美國"試圖通過捏造不存在的東西來玷污（朝鮮）的形象是一種嚴重的挑釁，是絕對不能允許的，只能引發反應“。

周五，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正也譴責美國承諾對烏克蘭運送武器，指責這是 "進一步跨越紅線"。

法新社報道，俄羅斯與中國一樣，是平壤為數不多的國際盟友之一，歷史上曾直接援助平壤政權，而朝鮮則是除敘利亞和俄羅斯外，唯一承認盧甘斯克和頓涅茨克這兩個烏克蘭東部親俄分離主義地區獨立的國家。

作為聯合國安理會五個常任理事國之一，俄羅斯長期以來始終反對加強對朝鮮的國際制裁，甚至呼籲以人道主義為由放寬制裁。而金正恩去年說，希望朝鮮擁有世界上最強大的核力量，並稱朝鮮的核大國地位 "不可逆轉"。美韓認為平壤計畫很快將再次進行核試驗，這將是平壤史上的第七次核試驗，也是自2017年以來朝鮮的首次核試。