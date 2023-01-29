東耶路撒冷襲擊: 以色列報復恐襲者家庭 並讓平民配槍

以色列總理內塔尼亞胡（中）就政府應對巴勒斯坦人在猶太教堂附近的致命槍擊事件發表講話2022年1月28日特拉維夫

以色列周日1月29日封鎖了在東耶路撒冷猶太教堂附近殺害7人的巴勒斯坦人的家，這是內塔尼亞胡政府宣布報復襲擊者家屬的系列措施之一。

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兩名巴勒斯坦人周五和周六在以色列佔領的東耶路撒冷發動襲擊後，以色列安全內閣連夜召開會議，宣布報復措施，包括撤銷"支持恐怖主義的恐怖分子家屬"的社會保障權利。

以色列將出台法案，以便撤銷這類家庭的"以色列身份證"。

這些措施主要適用於擁有以色列公民身份的巴勒斯坦人和在東耶路撒冷擁有居民身份的巴勒斯坦人。

此外，以色列政府還決定封鎖和拆毀恐怖分子的家，宣布周五射殺7人的21歲槍手、被以色列警察擊斃的海里·阿爾卡姆（Khayri Alqam）家的房子"在拆除之前立即被封"。

周日上午，一名法新社記者看到以色列軍隊在一座樓的屋頂上，樓的入口被封鎖，同時一些巴勒斯坦人正在取回他們的物品。

以色列人權組織HaMoke的法律負責人達尼 申哈爾（Dani Shenhar）說，在半夜封鎖房屋表明政府"想對這些家庭進行報復"。他說，此舉是"完全無視法治"，該人權組織將向總檢察長提出抗議。

讓平民配槍

以色列安全內閣還決定採取措施，使平民獲得攜帶武器許可證變得更加容易。

以色列國內安全部長伊塔馬爾-本-格維爾（Itamar Ben Gvir）說："當平民擁有武器時，他們可以保護自己"。

今天周日據巴勒斯坦衛生部表示，以色列保安人員周日上午在被佔領的西岸一個猶太人定居點附近殺死了一名巴勒斯坦男子。以色列軍隊聲稱這名巴勒斯人攜帶着武器。

國外要求以色列當局克制的呼聲越來越高，美國國務卿安東尼-布林肯預計將於周一和周二訪問耶路撒冷和拉姆安拉，與以色列和巴勒斯坦討論緩和措施。

巴勒斯坦權力機構沒有譴責最新發生的襲擊事件，而是說以色列"對危險的升級負有全部責任"。

襲擊傑寧

周四，以色列對西岸的傑寧進行突襲行動，10名巴勒斯坦人被殺，包括9名戰鬥人員和一名60多歲的婦女。

以色列稱這次襲擊是針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織一個小組的預防性行動，並說這個小組正在謀畫在以色列發動襲擊。

第二天周五凌晨，從加沙地帶向以色列發射了火箭彈。以色列隨後對加沙進行了打擊，但沒有造成任何傷亡。

然後當天在周五晚上，在東耶路撒冷的奈芙雅科夫（Neve Yaacov）猶太人定居點地區的一個猶太教堂附近，一名21歲的巴勒斯坦男子向路人開槍，在他被擊斃之前，有7人被打死。

次日周六上午，一名13歲的巴勒斯坦少年在離老城牆一箭之遙的錫勒萬區，開槍打傷了兩名以色列人。

周五和周六東耶路撒冷的兩起槍擊事件目前都沒有組織出面承責。