美國孟菲斯警方解散打死非裔美國人的特警小組

田納西州孟菲斯(Memphis)警察局1月28日宣布解散由5名警官組成的小組,他們被指控長時間毆打一名29歲的非裔美國人後致其死亡,其現場視頻再次在美國引起了厭惡恐懼和不解。

法新社說,對泰爾-尼科爾斯(Tyre Nichols)的奪命逮捕再次引發了關於美國警察暴力的辯論,美國人對2020年被一名白人警察殺害的喬治-弗洛伊德的記憶依然清晰,人們感到在那次事件後舉行的大規模示威並沒有解決任何問題。

這次涉事的五名黑人警官是孟菲斯警局天蠍座特警隊的成員,該隊成立於2021年11月,目的是通過部署更多警察來減少高風險街區的非法活動。

星期六,孟菲斯警察局在一份聲明中說,"永久解散天蠍(SCORPION)警隊符合所有人的最佳利益"。

該聲明還說:"目前分配到這個單位的警察已經完全同意解散的決定。

受害者泰爾-尼科爾斯的家人在其律師的一份聲明中對這一決定表示歡迎,稱其“對泰爾-尼科爾斯的悲慘死亡既適當又相稱,且對孟菲斯的所有公民也是體面和公平的”。

這個家庭補充說,“我們希望其他城市在不久的將來也能對他們的(市內)警察單位採取類似措施,讓他們的社區開始出現更多的信任”。

早些時候,設立該小組的警察局長戴維斯(Cerelyn Davis)報告說,天蠍在早期取得了成功,特別是在前一年發生創紀錄的345起殺人案之後,2022年的犯罪率降下來了。

她告訴美國有線電視新聞網(CNN),"天蠍"是“街頭犯罪活動恢復街區和平"(Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)的縮寫,這個行動旨在“減少槍支暴力,增加警察在社區中的可見度,遏制犯罪率上升”。

然而,在非裔美國人喬治-弗洛伊德(George Floyd)死亡兩年後,在與警察的互動中被殺的人數創下了歷史新高,根據"警察暴力地圖"網站,2022年有1186人死亡,為十年來最高。

參與毆打泰爾-尼科爾斯致死的所有五名警官都被開除,被控謀殺併入獄。其中四人後來被保釋出來。