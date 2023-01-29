美國孟菲斯警方解散打死非裔美國人的特警小組

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孟菲斯警察毆打泰爾-尼科爾斯的視頻發布後在紐約舉行的抗議活動2023年1月28日

田納西州孟菲斯（Memphis）警察局1月28日宣布解散由5名警官組成的小組，他們被指控長時間毆打一名29歲的非裔美國人後致其死亡，其現場視頻再次在美國引起了厭惡恐懼和不解。

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法新社說，對泰爾-尼科爾斯（Tyre Nichols）的奪命逮捕再次引發了關於美國警察暴力的辯論，美國人對2020年被一名白人警察殺害的喬治-弗洛伊德的記憶依然清晰，人們感到在那次事件後舉行的大規模示威並沒有解決任何問題。

這次涉事的五名黑人警官是孟菲斯警局天蠍座特警隊的成員，該隊成立於2021年11月，目的是通過部署更多警察來減少高風險街區的非法活動。

星期六，孟菲斯警察局在一份聲明中說，"永久解散天蠍（SCORPION）警隊符合所有人的最佳利益"。

該聲明還說："目前分配到這個單位的警察已經完全同意解散的決定。

受害者泰爾-尼科爾斯的家人在其律師的一份聲明中對這一決定表示歡迎，稱其“對泰爾-尼科爾斯的悲慘死亡既適當又相稱，且對孟菲斯的所有公民也是體面和公平的”。

這個家庭補充說，“我們希望其他城市在不久的將來也能對他們的（市內）警察單位採取類似措施，讓他們的社區開始出現更多的信任”。

早些時候，設立該小組的警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）報告說，天蠍在早期取得了成功，特別是在前一年發生創紀錄的345起殺人案之後，2022年的犯罪率降下來了。

她告訴美國有線電視新聞網（CNN），"天蠍"是“街頭犯罪活動恢復街區和平"（Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods）的縮寫，這個行動旨在“減少槍支暴力，增加警察在社區中的可見度，遏制犯罪率上升”。

然而，在非裔美國人喬治-弗洛伊德(George Floyd)死亡兩年後，在與警察的互動中被殺的人數創下了歷史新高，根據"警察暴力地圖"網站，2022年有1186人死亡，為十年來最高。

參與毆打泰爾-尼科爾斯致死的所有五名警官都被開除，被控謀殺併入獄。其中四人後來被保釋出來。