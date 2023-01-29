【視頻】東耶路撒冷襲擊後，以總理誓言強硬迅速回應

巴以衝突

在東耶路撒冷周五（1月27日）和周六（1月28日）發生兩起襲擊事件之後，以色列政府於周六晚上宣布了針對 "恐怖分子家庭 "的強硬措施，以色列安全內閣同時還決定放鬆對平民攜帶使用武器的許可管理。

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以色列總理內塔尼亞胡周六晚間表示，將對兩名巴勒斯坦人在東耶路撒冷實施的襲擊做出 "強有力、快速和準確 "的回應。他在一次內閣安全會議後宣布取消 "支持恐怖主義的恐怖分子家庭 "的社會保障權利。同時還強調，周一內閣將討論撤銷此類家庭的 "以色列身份證 "的法案。

以色列安全內閣還決定使平民獲得攜帶武器的許可證變得更加容易。以色列國內安全部長伊塔馬爾-本-格維爾（Itamar Ben Gvir）說："當平民擁有武器時，他們可以保護自己。"。

周五晚上在Neve Yaacov一個猶太教堂外發生的襲擊事件導致七名平民，包括一對夫婦和一名14歲的男孩死亡。以色列警方確認已被擊斃的槍手是一名來自東耶路撒冷的21歲巴勒斯坦人。周六，在Silwan的巴勒斯坦社區又發生一起襲擊，一名13歲的巴勒斯坦少年用手槍打傷了一名猶太人父子，這名少年之後被附近的武裝人士打傷後被捕。

新的暴力事件發生在以色列軍隊上周四對西岸傑寧的襲擊之後，9名巴勒斯坦人在此次襲擊中喪生。以軍目前已經進入高度戒備狀態，並宣布將增加在約旦河西岸的駐軍。巴以局勢升級再次引發國際社會的關注，要求克制的呼聲不斷增加。美國國務卿布林肯預計將於周一和周二先後赴耶路撒冷和拉馬拉，試圖斡旋緩和局勢。

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