北約領導人呼籲韓國"加強"軍援烏克蘭力度

北約/韓國/烏克蘭

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周日開始對北約的亞洲盟友，韓日兩國進行訪問。他此行的一個目的，是為烏克蘭爭取更多的軍事援助。

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北約秘書長斯托爾滕貝格周一到訪韓國，呼籲首爾"加強"對烏克蘭的軍事援助，並建議韓國像德國挪威等國那樣，重新審視其不向交戰國提供武器的政策。

首爾是斯托爾滕貝格先生訪問亞洲的第一站，他還將訪問日本，這是面對烏克蘭衝突和來自中國日益激烈的競爭，而加強與該地區民主盟友關係努力的一部分。

斯托爾滕貝格周一在首爾崔鍾賢學術院（Chey Institute for Advanced Studies）說，"如果我們相信自由，如果我們相信民主，如果我們不希望專制和極權主義佔上風，那麼，他們（烏克蘭人）需要武器"。他呼籲首爾為基輔做更多事情。

在首爾接受法新社採訪時，北約秘書長承認韓國和日本"向烏克蘭提供了重要的經濟支持"，但他同時強調，北約的地區盟友必須認識到"全球安全是相互關聯的"。

他續說，如果俄羅斯總統弗拉基米爾-普京贏得戰爭，這將"向世界各地的獨裁主義領導人發出一個非常危險的信息"。他並警告說，那將對亞洲的安全和穩定產生"直接後果"。

斯托爾滕貝格先生說，朝鮮正在"向瓦格納集團提供火箭和導彈"，平壤對此予以否認。

平壤的國家媒體周一指責斯托爾滕貝格先生對亞洲的訪問是向該地區爆發"極端的安全危機"邁出的又一步。