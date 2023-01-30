烏克蘭譴責國際奧委會被“收買”推銷俄羅斯侵略戰爭

烏克蘭/俄羅斯/奧運

在烏克蘭戰爭打得慘烈之際，烏克蘭總統府指責國際奧委會是"戰爭的推動者"，此刻國際奧委會正考慮允許俄羅斯運動員打中立旗號參加2024年巴黎奧運會。

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烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）1月30日周一在推特上寫道：國際奧委會是戰爭、謀殺和破壞的推動者。他進一步說，"國際奧委會非常樂見俄羅斯摧毀烏克蘭，並為俄羅斯提供一個奧運平台來宣揚其對烏克蘭人的種族滅絕"。

接着，烏克蘭總統顧問波多利亞克指着國際奧委會主席，德國人巴赫（Thomas Bach）說道：很明顯，用於“收買”國際奧委會的“虛偽”的錢上沒有烏克蘭人血味道。“難道不是這樣的嗎，巴赫先生？”

面對2022年2月以來俄羅斯入侵烏克蘭並使烏克蘭陷入火海，基輔要求禁止來自俄羅斯和其盟友白俄羅斯的運動員參加2024年巴黎奧運會。

澤連斯基周日在他的日常講話中說，他已就這個問題給法國總統馬克龍寫了一封信。他說，奧運會和恐怖主義國家絕不能有交集，而烏克蘭的體育部長則在周四威脅要抵制巴黎奧運會。

自俄羅斯入侵以來，俄羅斯人和白俄羅斯人都被排除在大多數國際比賽之外，但國際奧委會在上周三表示，它正"研究"允許俄羅斯人打着中立旗號參賽的可能性。

這些建議引起了烏克蘭人的憤怒。烏克蘭總統澤連斯基周五譴責國際奧委會的"虛偽"，並邀請託馬斯-巴赫訪問戰爭中最熱點之一的巴赫穆特。他說，到了那裡看看，就知道不存在中立。