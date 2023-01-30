【視頻】伊朗一軍事基地遭無人機襲擊

伊朗

伊朗中部城市伊斯法罕（Ispahan）附近的一個軍事基地周六晚上發生嚴重爆炸，德黑蘭稱該地遭遇無人機襲擊，目前沒有人宣布對這次襲擊負責。法國電視France24 的報道指，此次襲擊發生時，正值西方國家和德黑蘭之間因伊朗核計畫、伊朗向俄羅斯提供武器用於烏克蘭戰爭和伊朗鎮壓國內抗議浪潮而導致關係緊張。

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伊朗發布的視頻顯示，爆炸導致的損失有限，沒有人員傷亡。 伊斯法罕市安全負責人說，”人們聽到爆炸聲音是伊朗的防空部隊擊中了無人機，人們很害怕，所幸及時得到警報“。

目前沒有人或組織宣稱對這次襲擊負責，而伊朗方面也沒有做出任何直接指控。但據路透社報道，《華爾街日報》援引美國方面不具名的消息來源認為，以色列是這次襲擊的幕後，以色列對此沒有發表評論，但報道指，以色列此前曾表示如果遏制伊朗核計畫和防止其擁有核武的談判失敗，以色列做好準備打擊伊朗目標。

德黑蘭表示，這次襲擊並不影響其繼續其民用核計畫的發展，伊朗外長說，”這一懦弱的襲擊行為是伊朗的敵人最近幾個月里持續企圖的一部分，目的是伊朗伊斯蘭共和國的安全“，但他強調，這些做法不能改變伊朗和平發展核技術的意願和決心。

報道指，在受到此次無人機襲擊的伊斯法罕地區有若幹個伊朗核研究基地，其中包括一個鈾保存工廠。

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