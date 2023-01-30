【視頻】反對俄羅斯參加巴黎奧運 基輔升高調門

2024巴黎奧運，烏克蘭危機

烏克蘭總統府周一（1月30日）就反對俄羅斯和白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運會提高調門，基輔反對國際奧委會允許兩國中立運動員參加奧運的立場，指其為“戰爭推動者”。

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烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）周一發推文說，“國際奧委會是戰爭、謀殺和破壞的推動者”。"國際奧委會樂見俄羅斯摧毀烏克蘭，並為俄羅斯提供一個平台來宣揚其對烏克蘭人的種族滅絕"。

波多利亞克把矛頭直接對準國際奧委會主席托馬斯-巴赫，說， "很明顯，收買奧運虛偽的錢沒有像烏克蘭一樣的血腥味。巴赫先生，難道不是嗎？"

在去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，國際奧委會曾發布“制裁”聲明，建議全球體育組織和賽事不邀請或不允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽。但截至目前為止未就排斥兩國運動員參賽做任何決定，而是由各聯合會自行決定。上周三（1月25日）在與運動員及奧林匹克機構代表進行了一系列閉門磋商之後，國際奧委會決定將繼續對俄羅斯和白俄羅斯實施制裁，不過，允許俄羅斯和白俄羅斯的運動員可在中立旗幟下參加世界體育賽事，條件是他們 "沒有積極支持對烏克蘭戰爭"。

國際奧組委在一份聲明中重申："任何運動員都不應該僅僅因為其持有的護照而被禁止參賽，"

國際奧委會周三的提議明確拒絕了烏克蘭的主張，遭到基輔的批評，同樣反對俄羅斯參加巴黎奧運的英國政府和丹麥奧委會也聲言批評，基輔周四則威脅要抵制2024年巴黎奧運會。

烏克蘭總統澤連斯基對國際奧委會的 "虛偽 "感到憤怒，幾天來多次表達抗議。他在周日晚間的講話中說，“國際奧委會試圖讓俄羅斯運動員重返賽場並參加奧運會，這是在試圖告訴全世界，‘恐怖主義’是可以接受的“。強調不能讓“俄羅斯利用奧運會或者其他任何體育賽事宣傳其‘侵略’行為和國家沙文主義。”

澤連斯基在講話中說，他已就此事致信法國總統馬克龍，表明自己的立場。

在巴黎，巴黎市長伊達爾戈則以現代奧運會創始人顧拜旦的精神為名，表示支持國際奧委會的提議。她在媒體說，“我認為（奧運會）是屬於運動員的時刻，我們不應剝奪運動員的參加比賽的機會”，她同樣表示，自己和體育界的大多數人一樣，希望奧運會不應該有打着俄羅斯國旗的代表團（參賽）”

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