韓國向波蘭提供主戰坦克 曲線援烏？

韓國/波蘭

法新社1月30日首爾報道說，韓國是一個越來越重要的全球武器出口國，最近草簽了向波蘭等歐洲國家出售數百輛坦克的合同。北約則呼籲韓國修改法律，加大軍援烏克蘭的力度。

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2023年1月30日北約秘書長斯托爾滕貝格到訪韓國時，敦促韓國加強對烏克蘭的軍援力度。但韓國的法律阻止它向交戰國出售武器。首爾到目前為止向烏克蘭提供了非致命性設備和人道主義援助。

北約秘書長在首爾表示，與韓國有類似武器出口法律的國家，包括德國和挪威，都為支持烏克蘭而修改了相關政策。

不過，力挺烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的波蘭，在去年12月6日收到了第一批韓國K2主戰坦克和K9榴彈炮。

華沙今年一月宣布向基輔交付14輛德制豹-2主戰坦克後不久，又宣布追加60輛坦克，其中30輛是T-72蘇制坦克升級版，另外30輛沒有透露細節。

據法國《費加羅報》說，波蘭與韓國K2主戰坦製造商現代-羅特姆公司（Hyundai Rotem）在去年7月簽署了一項框架協議，共採購1000輛韓國坦克，包括由波蘭公司參與生產的K9PL版本。韓國在2022年至2025年期間交付波蘭180輛坦克。

此外，波蘭與韓國簽署的軍購協議還涉及數百門自行榴彈炮，50架FA-50戰鬥機，以及多管火箭發射器。