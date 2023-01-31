英媒：習近平或在俄羅斯侵略烏克蘭一周年前後訪莫斯科

俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平在烏茲別克斯坦撒馬爾罕上合（SCO）峰會2022年9月16日

俄羅斯外交部周一表示，中國國家主席習近平今天春天訪問莫斯科，將成為俄中兩國關係中的頭等大事。據俄媒報道王毅將在2月20日訪問莫斯科。

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據英國《獨立報》今天31日消息說，習近平很可能在俄羅斯入侵烏克蘭一周年紀念日前後訪問莫斯科。雖然俄羅斯外交部沒有提到這位莫斯科的盟友預期的訪問日期，但普京發動入侵烏克蘭戰爭將在2月24日迎來一周年。

據《南華早報》說，俄媒報道中國最高外交官王毅將於2月20日對莫斯科進行正式訪問，對此，中國外交部發言人周一簡單地回答說，中俄"在各個層面保持密切溝通"。

《獨立報》說，北京的官員們還沒有證實俄羅斯外交部的有關習近平2023年春天訪問莫斯科的言論。

據俄媒衛星通訊社報道，俄羅斯外交部1月30日周一表示，習近平將於2023年春季出訪莫斯科，這將成為俄中兩國關係中的頭等大事。

據俄塔斯社報道，俄羅斯外交部表示，“今年，俄羅斯和中國將共同努力，進一步加強和促進兩國政府間的雙邊關係”。該部說，“正如你所知，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京已邀請中國國家主席習近平在今年春天對俄羅斯進行正式訪問”。俄外交部補充道，“習近平的訪問，將成為今年俄中雙邊關係的核心事件”。

俄總統普京去年 12 月與習近平視頻通話時盛情邀請他對俄羅斯進行國事訪問，並重申雙方在很多領域的合作。

據南早說，俄羅斯外交部有關習近平今春訪問俄羅斯的聲明，是在俄羅斯入侵烏克蘭並受到西方主導的制裁後，於2月24日接近一周年之際宣布的。

它還發生在北京和華盛頓正在準備美國國務卿布林肯首次訪華的時候，布林肯本周末訪問中國是否能在修補關係方面取得實質性進展令人懷疑。

南早引述俄羅斯人民友誼大學戰略研究和預測研究所的政治分析師安德魯科裡布科（Andrew Korybko）說："對習主席來說，向普京總統介紹這一切（布林肯的訪問）至關重要，這樣他就不會產生錯誤的印象，認為美國在中俄之間製造另一個類似冷戰的分裂。

他補充說，北京受到來自華盛頓的壓力，要"比現在更進一步地與俄羅斯保持距離"。

南早引述分析人士說，中國國家主席習近平預計的俄羅斯之行可能會打破北京和莫斯科在烏克蘭戰爭中差距擴大的印象，並將進一步深化雙邊經濟和貿易關係。

但預期的行程不會預示着中國在衝突問題上的立場發生變化。