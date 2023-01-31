【視頻】布林肯中東斡旋能否促巴以局勢和緩

巴以衝突，美國，外交

在正在中東斡旋的美國國務卿布林肯周一（1月30日）訪問耶路撒冷之後，周二（1月31日）前往被佔領的約旦河西岸拉馬拉，與巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯會面。布林肯呼籲巴以雙方 "採取緊急措施，恢復平靜"。

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法國電視France24 報道，布林肯周二在與巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯會晤時，對以巴暴力事件中 "無辜的巴勒斯坦人 "的死亡表示 "悲哀"。他在位於西岸拉馬拉的巴勒斯坦權力機構總部向阿巴斯說，"首先，請允許我對在過去一年不斷升級的暴力事件中喪生的無辜巴勒斯坦平民表示哀悼“。

據法新社引述以色列和巴勒斯坦官方消息來源統計，2022年，以色列-巴勒斯坦暴力事件已造成235人死亡，其中近90%是巴勒斯坦人。而聯合國的統計指，去年是西岸地區自2005年以來死亡人數最多的一年。以色列部分承認，以軍在被稱為 "反恐 "的襲擊中曾誤殺平民。

布林肯在拉馬拉說："巴勒斯坦人和以色列人的不安全感都在日益增加“，"我們認為必須採取措施，停止暴力，緩解緊張局勢，以使得人們在自己的家裡，在自己的社區和禮拜場所不再感到害怕“，他警告說，不要採取任何會破壞巴以兩國解決方案的舉動，他列舉了"（以色列）定居點的擴張，未經官方批準的定居點合法化以及拆遷和驅逐"等以色列政府的政策。布林肯說，"巴勒斯坦人的希望地平線正更加遙遠，我們認為這也必須改變”。

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Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (g) rencontre le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas dans la ville cisjordanienne de Ramallah, le mardi 31 janvier 2023. AP - Majdi Mohammed