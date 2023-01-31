【視頻】時隔37年 教皇首訪民主剛果 開啟非洲之行

梵蒂岡，非洲

羅馬教皇方濟各周二（1月31日）開始對非洲大陸進行為期五天的訪問。在前往南蘇丹之前，方濟各將首先訪問非洲最大的天主教國家--剛果民主共和國。

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據法國電視France24的報道，此次方濟各備歷史性的非訪問備受期待，這是他任教皇以來的第四十次出訪，訪問首站是剛果民主共和國的首都金沙薩，該國是非洲大陸上最大的天主教國家。

這次訪問原定於去年7月，但據梵蒂岡稱，由於86歲的方濟各因膝關節疼痛而推遲訪問至今。此訪是自1985年教皇保羅二世訪問剛果、時隔37年後羅馬教皇對該國的首次訪問。

據France24在金沙薩的記者報道，方濟各預計當地時間下午3點抵達金沙薩，他將會見該國總統費利克斯-齊塞克迪，並與該國的民間社會和宗教代表見面，訪問最令人期待的安排之一是周三在恩多洛機場舉行的彌撒。預計屆時將有超過一百萬的信徒參加。

政治學者和剛果問題專家Wamu Oyatambwe說，"對於剛果的天主教徒，教皇的訪問似乎是在眾多問題、苦難、緊張背景下的一種安慰，尤其是對於東部的衝突。“"許多人期望教皇的訪問能引起世界對該國正在發生事情的關注"。該國東部的基伍省在過去三十年中一直受到武裝團體暴力的困擾，據報道，教皇原本計畫前往東部該省，但最終這一安排被取消。此外，方濟各到訪前兩周，北基伍一座基督教教堂遭伊斯蘭恐怖分子襲擊。報道預計教皇此行將會呼籲宗教間和平共處。

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