內塔尼亞胡稱考慮對烏提供“鐵穹”防空系統 以色列新政府審查對烏政策

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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）1月31日在受訪時表示，他正在考慮向烏克蘭提供軍事援助，並願意在美國敦促以方更積極介入俄烏戰爭之後扮演調解人角色。

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內塔尼亞胡周二在接受美國有線電視新聞網（CNN）的專訪中沒有對烏克蘭作出堅實的承諾，以色列依然維持着與俄羅斯的關係。俄羅斯控制着以色列鄰國敘利亞的領空，對於以色列襲擊敘利亞境內伊朗目標的行動採取“睜一隻眼閉一隻眼”的態度。

CNN主持人塔珀(Jake Tapper)在採訪中詢問內塔尼亞胡，以色列是否可以向烏克蘭提供諸如“鐵穹”防空反導系統那樣的援助。“鐵穹”是以色列在美國技術支持下開發的防空系統。內塔尼亞胡回答說：“嗯，我當然正在考慮。”

內塔尼亞胡還證實美國已將其存放在以色列境內的一批鮮為人知的炮兵裝備轉移到烏克蘭，他還把以色列針對伊朗的行動視為支援烏克蘭的類似舉措。內塔尼亞胡說：“美國剛剛拿走我們的大批軍火，轉交給烏克蘭。坦率地講，以色列也在以我不會在這裡詳細描述的方式，打擊伊朗的武器生產，而那些武器原本會用來對付烏克蘭。”

然而，內塔尼亞胡拒絕證實或否認以色列是否是周末對伊朗中部城市伊斯法罕的一家軍工廠進行無人機襲擊的幕後主使。他強調說：“我從不談論具體的行動......每次中東發生一些爆炸，以色列都被指責或被賦予責任——有時我們是有時我們不是。”

就對伊朗問題的立場，內塔尼亞胡表示：“如果你有（打算獲得）核武器的流氓政權，你可以與他們簽署100份協議，這沒有任何幫助”。他補充說：“我認為，你能阻止或放棄獲得核武器的唯一方法是將破壞性的經濟制裁結合起來，但最重要的是，要有可靠的軍事威脅。”

同樣就烏克蘭問題，內塔尼亞胡在採訪中透露，在去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不久，他被要求進行調解，但由於當時他不再是以色列總理，所以拒絕了這一提議。他談到：“我當時是反對黨領袖，我說，好吧，我有一個規則；一次只有一位總理（主事）”。當被問及他現在是否會同意在俄烏間進行調解時，內塔尼亞胡說：“如果所有相關方提出要求，我當然會考慮，但我不會逼迫自己。”

內塔尼亞胡說：“我已經身經百戰，知道必須有成熟的時間和成熟的環境。如果它們出現，我當然會考慮”。他補充說，如果要調解的話特別希望美國向他提出請求，因為“廚房裡不能有太多的廚師，而我們有自己的後院要處理”。

去年12月第三度出任以色列總理的內塔尼亞胡在採訪中還強調，他與美國總統拜登的關係良好，他說，“我認為拜登總統對以色列的承諾是真實的，這不是說說而已，它是真實的，是發自內心的。而我對與美國的聯盟的承諾是真實的”。他指出，兩國之間在許多事情上存在分歧，包括伊朗問題上，但雙方之間的聯盟關係“必須是不可動搖的”。

針對內塔尼亞胡說以色列考慮對烏提供“鐵穹”防空反導系統的發言，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃周三回應稱：“我們說，所有（向烏克蘭）提供武器的國家應該明白，我們將把這些（武器）視為俄羅斯武裝部隊的合法目標。”

據美國短新聞網站Axios周三報導，三名以方官員透露指，以色列新政府正在對其應對俄羅斯入侵烏克蘭以及向基輔提供防禦性武器系統的可能性進行政策審查。以色列官員說，在重新擔任總理後不久，內塔尼亞胡下令對俄烏戰爭進行政策審查。

據悉，這些官員說，相關的政策審查由以色列國家安全委員會領導，國防部、外交部和摩薩德參與其中。以色列官員說，周一，內塔尼亞胡向美國國務卿布林肯表示，以色列正在對這一問題進行政策審查，並強調他的政府在幫助和支持烏克蘭方面不會比上屆政府做得少。一位以色列高級官員說，拜登政府明白內塔尼亞胡不會在對俄問題上帶來可見的變化。

一位以色列高級官員說，以色列國防機構和情報界內部有越來越多的官員想看看以色列是否能在軍事上幫助烏克蘭，而不造成與俄羅斯關係的裂痕。例如，允許第三方向烏克蘭轉讓一些以色列製造的武器系統。然而，這位官員強調，相關的政策審查不太可能以戲劇性的轉變而告終，當然也不會決定向烏克蘭提供以色列的導彈防禦系統。

以色列外交部長科恩（Eli Cohen）周一告訴布林肯稱，他將很快前往基輔訪問，會見烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），並重新開放以色列在當地的大使館。這將是俄羅斯入侵以來以色列政府的部長級官員首次訪問基輔，也將是來自中東國家外長在戰爭爆發後的首次訪問。